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Общество 30 июля 2024 15:22

Экоактивистка из Казани рассказала о вреде от одной выброшенной батарейки

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Каждая выброшенная батарейка способна загрязнить 400 литров воды и 20 квадратных метров почвы, рассказала «Вести Татарстан» представительница движения «ЭкоЛогично Казань» Гузель Салимзянова.

Она напомнила, что в батарейках есть металлы, которые несут угрозу для окружающей среды, наносят вред живым организмам.

Чтобы этого не случилось, людям нужно проявлять сознательность и не выбрасывать такие предметы в неположенных местах. Для их сбора установлены специальные контейнеры — найти их можно в том числе в магазинах. При переработке металлы, содержащиеся в устройствах, разделяются и возвращаются в оборот. Таким образом удается снизить вред, наносимый окружающей среде.

#утилизация батареек
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