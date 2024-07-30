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Экоактивистка из Казани рассказала о вреде от одной выброшенной батарейки
Каждая выброшенная батарейка способна загрязнить 400 литров воды и 20 квадратных метров почвы, рассказала «Вести Татарстан» представительница движения «ЭкоЛогично Казань» Гузель Салимзянова.
Она напомнила, что в батарейках есть металлы, которые несут угрозу для окружающей среды, наносят вред живым организмам.
Чтобы этого не случилось, людям нужно проявлять сознательность и не выбрасывать такие предметы в неположенных местах. Для их сбора установлены специальные контейнеры — найти их можно в том числе в магазинах. При переработке металлы, содержащиеся в устройствах, разделяются и возвращаются в оборот. Таким образом удается снизить вред, наносимый окружающей среде.
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