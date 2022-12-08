Экоактивист из Казани стал лучшим организатором «Чистых Игр» в России

На Всероссийском форуме экологических инициатив в Москве наградили победителей конкурса «Экологичная уборка». В их числе оказался житель Казани Максим Антонов – он занял первое место в номинации «Лучший организатор».

Максим начал проводить Чистые Игры в Татарстане с 17-ти лет, а сейчас у него уже собрана сильнейшая команда единомышленников, которые каждый год устраивают целые яркие экофестивали, проводят уборки территорий от мусора, высаживают деревья, обучают раздельному сбору, а главное — делаю это не скучно, а в интерактивном и веселом формате. «Моя победа – это победа всей команды Чистых Игр в Казани».

Конкурс проводился в течение всего года, за победу активисты-экологи боролись в 12 номинациях. Таблица лидеров отображалась онлайн на сайте «Чистых Игр» – участники шли с разрывом в несколько десятых процента, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.