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Экология
8 декабря 2022  00:15

Экоактивист из Казани стал лучшим организатором «Чистых Игр» в России

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На Всероссийском форуме экологических инициатив в Москве наградили победителей конкурса  «Экологичная уборка». В их числе оказался житель Казани Максим Антонов – он занял первое место в номинации «Лучший организатор».

Максим начал проводить Чистые Игры в Татарстане с 17-ти лет, а сейчас у него уже собрана сильнейшая команда единомышленников, которые каждый год устраивают целые яркие экофестивали, проводят уборки территорий от мусора, высаживают деревья, обучают раздельному сбору, а главное — делаю это не скучно, а в интерактивном и веселом формате. «Моя победа – это победа всей команды Чистых Игр в Казани».

Конкурс проводился в течение всего года, за победу активисты-экологи боролись в 12 номинациях. Таблица лидеров отображалась онлайн на сайте «Чистых Игр» – участники шли с разрывом в несколько десятых процента, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

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