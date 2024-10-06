Экотропы, храмы и яблочная столица России: 4 причины отдохнуть в Тамбовской области

Что посмотреть?

Проезжая по Тамбову, видишь большое количество церквей и соборов, многие из которых расположены совсем близко друг к другу. Причем это только те, что сохранились, – большинство не дожили до наших дней.

В первую очередь стоит обратить внимание на Спасо-Преображенский кафедральный собор. Это первый каменный храм города. Здесь хранятся мощи небесного покровителя города и земли Тамбовской святого Питирима и фелонь святителя, подаренная царем Алексеем Михайловичем. Во дворе храма стоит небольшая часовня, в которой расположилась фигура подвижника Питирима, из рук которого непрерывным потоком льется святая вода. А на втором этаже собора есть уникальная роспись потолка – с какого ракурса на нее не посмотри, создается впечатление, что изображение повернуто на тебя.

Среди религиозных памятников рекомендуется посетить также Тамбовский Вознесенский женский монастырь, собор в честь Казанской иконы Божьей Матери и Казанский Богородичный мужской монастырь.

В Тамбове стоит прогуляться по живописной набережной реки Цна, на которой расположен памятник Петру и Февронии, а также множество арт-объектов и мини-сооружений для отдыха и красочных фотографий.

Еще одной местной достопримечательностью стал памятник тамбовскому Мужику, изображенному босым землепашцем с плугом. Мужик попирает ногами оружие и политические лозунги и олицетворяет собой разоренное тамбовское крестьянство (вспомним знаменитое Тамбовское восстание 1920-1921 годов), труженика, хранителя веры отцов и дедов.

А в центре города расположилось здание Гостиного двора, построенного по образцу петербургского. Отметим, что на момент постройки в XIX веке он был одним из самых больших в Российской империи.

Яблочная столица России

После осмотра Тамбова стоит посетить и близлежащие населенные пункты. Недалеко от столицы региона расположился наукоград аграрного назначения и так называемая яблочная столица России – город Мичуринск, названный в честь выдающегося биолога и селекционера Ивана Мичурина. Ранее этот город назывался Козлов и был основан еще в XVII веке как укрепленный пункт для защиты от набегов.

Сам город небольшой, в нем проживает около 100 тыс. человек, однако его история, памятники архитектуры и научные организации заслуживают внимания.

Архитектурной доминантой города служит построенный в середине XIX века Боголюбский кафедральный собор на улице Герасимова. Рядом с ним находится музей-усадьба народного художника СССР Александра Герасимова, где собрана самая большая коллекция его картин. На территории музея сохранился дом семьи живописца, каретный двор, мастерская и легендарная беседка, изображения которой можно увидеть на картинах в Третьяковской галерее.

Отметим, что между этими объектами расположился отель коллекции WeFamilyGroup – «Gerasimov», из окон которого открывается завораживающий вид на Боголюбский собор и внутренний двор музея-усадьбы. К слову, здесь можно арендовать крышу отеля под какое-либо значимое событие, чем пользуются многие местные жители, например для предложения руки и сердца.

В отеле также находится ресторан Shamparen с блюдами итальянской и грузинской кухонь. Если вы приехали в город, то стоит обратить внимание на это заведение и попробовать настоящую римскую пиццу, хачапури с фермерским сыром и хинкали по рецепту шеф-поваров из Грузии. Особенно гостям рекомендуется отведать фирменные вафли с апельсиновой карамелью, рецепт которой разрабатывался несколько месяцев и держится в секрете.

Центр города представляет собой широкую пешеходную улицу из старинных купеческих домов. В XIX веке здесь располагалась торговая площадь, которая занимала целый квартал. Часть квартала сохранила свое предназначение и сегодня остается главным торговым местом города.

Здесь же находится дизайнерский бутик-отель «Гостиный двор», расположенный в здании 1820 года на центральной площади. В отеле всего 16 номеров, что создает в нем атмосферу тишины и покоя, хотя это и самый центр города. Из окон номеров открывается вид на Ильинский храм XVII века, утопающую в зелени центральную площадь города, а также торговую улицу и внутренний двор.

В отеле гостям предлагают особый квест-тур «Тайна Гостиного двора». По сценарию участники тура попадают в старинный город Козлов и находят в своем номере гостиницы специальное задание – сценарий, который следует выполнять на протяжении всей поездки не только в стенах отеля, но и в локациях города с подсказками от хранителя тайны. Выполнив все задания, каждый участник получает ключ, с помощью которого необходимо отгадать ту самую тайну и выиграть ценный приз.

Среди достопримечательностей города стоит также отметить тот самый Ильинский храм, Мичуринский драматический театр и аграрный университет. Последний занимает множество старинных зданий в городе, а также огромный парк рядом с могилой Ивана Мичурина, в котором студенты высаживают растения и ухаживают за ними.

На окраине любой желающий может бесплатно посетить дом-музей Мичурина и жилище одного из его учеников, расположенное по соседству. Сам дом селекционера поражает своей компактностью, как бы показывая, что большую часть времени ученый проводил на работе. В нем можно увидеть не только интерьер и мебель, но и множество рабочих инструментов. К слову, многие инструменты Мичурин создавал сам, а иногда и давал советы крупным производствам, как сделать их более функциональными.

Дойти до дома ученого можно по благоустроенной набережной, которая тянется через весь город и служит местом притяжения для местных жителей и туристов. Здесь оборудованы пляжи, зоны отдыха, тренажеры, прокат катамаранов, сцена с площадкой для городских праздников и многое другое.

Реконструкция старинной усадьбы купца Тулинова

Еще одна интересная локация для посещения в Тамбовской области – село Тулиновка, также расположенное недалеко от столицы региона. На берегу реки с видом на лес расположилась старинная усадьба XVIII века купца Якова Тулинова, который основал здесь суконную фабрику и развивал поселение вплоть до начала революции.

В советское время усадьба была национализирована. В годы Великой Отечественной войны здесь размещали беженцев, а в послевоенное время был обустроен детский лечебный санаторий, который закрылся лишь в 2007 году и был продан частному лицу. За почти 15 лет пребывания в частной собственности усадьба пустовала, планировался ее снос с дальнейшим разделением земель под дачные участки.

Однако для сохранения истории этого места и уникальной постройки XVIII века региональный холдинг WeFamilyGroup в 2021 году выкупил усадьбу и прилагающую к ней территорию и на протяжении уже более двух лет ведет реставрационные работы. За это время удалось сохранить оригинальную планировку комнат, старинный пол, винтовую лестницу, входную группу, оконные проемы и оригинальную печь.

Деревянный фасад здания был полностью очищен от множества слоев краски, а поврежденные участки были точечно восстановлены. «Одна из ключевых миссий нашей компании – бережное отношение к историческому наследию. Мы верим, что подобные предпринимательские инициативы позволят не только сохранить уникальный культурный код российских городов, но также повысят туристическую привлекательность целых направлений, обеспечат комфортную среду для тех, кто хочет исследовать самые неизведанные уголки нашей страны», – рассказала нам совладелица и идейный вдохновитель WeFamilyGroup Марина Старчикова.

По ее словам, в реконструированной усадьбе планируется открыть первый в области пятизвездочный загородный отель. На прилегающей территории расположатся SPA-комплекс с открытым бассейном, комплекс с банями, а также ресторан авторской кухни с банкетными залами. Недалеко от отеля также планируют оборудовать экотропу для прогулок местных жителей и гостей отеля.

Где остановиться?

Большинство туристов, приезжая в город, в первую очередь заселяются в отель, чтобы освободиться от вещей. В Тамбове предлагается два отличных варианта из коллекции отелей WeFamilyGroup: для тех, кто любит природу и хочет отдохнуть от городской суеты, и для тех, кому больше хочется почувствовать ритм жизни Тамбова.

Первый вариант – парк-отель PLES, расположенный в пригородном лесу. К слову, Тамбовская область является одним из самых экологически чистых регионов России. Название отель получил в честь автобусной остановки «Пригородный лес», или «П. Лес», которая расположена недалеко от отеля.

Номерной фонд отеля представлен 34 дизайнерскими номерами пяти различных категорий, включая люксы и апартаменты с полноценной и полностью укомплектованной кухней. Большинство номеров имеют балконы и террасы с видом на лес. Кроме того, каждый номер поделен на две комнаты – спальню и гостиную. Также гостям доступна услуга Room service с доставкой еды и напитков из ресторана.

Ресторан-сыроварня MARFA также заслуживает отдельного внимания: панорамные окна с видом на лес и дровяная печь в центре зала, выполненная ярославскими мастерами, создают атмосферу швейцарского шале. Кухня ресторана представлена несколькими направлениями. Самыми главными являются блюда из печи и сыры собственного производства, изготавливаемые по старинным итальянским технологиям из натурального коровьего молока.

Сыроварня производит 10 видов сыров, включая буррату, моцареллу, качотту и страчателлу. Понравившиеся сыры можно приобрести в магазине при ресторане, а также в других ресторанах коллекции отелей. Помимо этого, в сыроварне проводятся мастер-классы по приготовлению бурраты.

Расслабиться гостям поможет современный комплекс SPA PLES. Термальная зона представлена 25-метровым бассейном с четырьмя дорожками для плавания, а также финской сауной и джакузи. Температура воды в бассейне круглогодично поддерживается на уровне 28 градусов. А зона Wellness & SPA предлагает разнообразное меню массажей и балийские спа-ритуалы для лица и тела с использованием премиальной косметики.

Для детей оборудована игровая экоплощадка из натурального дерева, а в хорошую погоду на территории отеля проходят кинопоказы под открытым небом.

Рядом с отелем в живописном хвойном лесу владельцы оборудовали экотропу с маршрутами протяженностью 3, 5 и 8 километров, которая стала излюбленным местом отдыха жителей Тамбова и соседних областей. По всему маршруту установлены экоуказатели, проложены деревянные настилы в заболоченных местах, созданы зоны отдыха. Последний трек протяженностью 8 км открыл жителям и гостям города комфортный доступ к Святовскому озеру – уникальному природному объекту метеоритного происхождения, а также к дикой природе с ее особой биосферой.

Для тех же, кто любит останавливаться в черте города, стоит обратить внимание на гостиницу «Театральная», расположенную в центре Тамбова. Вблизи гостиницы расположены все главные достопримечательности города.

Здесь туристам предлагаются 46 номеров различной категории, банный комплекс с бассейном и многое другое. Отдельного внимания заслуживает городское кафе «Буфет», которое пользуется большой популярностью не только у гостей отеля, но и среди горожан.

Как видим, есть множество причин посетить Тамбовскую область не только для культурного просвещения и познания новых мест, но и для отдыха с семьей, друзьями или индивидуального путешествия.

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