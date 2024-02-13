ЭКО, беседы об абортах и выплаты на детей: как в Татарстане будут повышать рождаемость

Лейла Фазлеева: «Институт семьи претерпевает определенные изменения в современном периоде развития человечества»

Фото: prav.tatarstan.ru

Популярны для свадьбы зеркальные даты и выборы

Заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева напомнила, что 2024 год решением Президента страны Владимира Путина объявлен Годом семьи.

«Институт семьи претерпевает определенные изменения в современном периоде развития человечества. Конечно, внимание к материнству и детству, репродуктивному здоровью жителей России и Татарстана, ответственному родительству и мерам поддержки приобрели приоритетное значение», – сказала она.

В этом году молодые люди в Татарстане для регистрации брака выбирают не только красивые, зеркальные даты, но также общественно-политические события.

«Выбрать дату регистрации можно заблаговременно, за год. Очень популярны для торжественной регистрации брака красивые даты. В этом году это 24-е число каждого месяца, а также 4 апреля (4.04.2024). В этом году популярно 17 марта – день выборов Президента России. Можно потом всей семьей пойти на избирательный участок», – отметила начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Гульшат Нигматуллина.

Гульшат Нигматуллина: «Неженатые мужчины, к сожалению, живут меньше и страдают хроническими заболеваниями, подвержены стрессу» Фото: prav.tatarstan.ru

По ее словам, в этом году для регистрации браков открыто 30 августа – День Республики Татарстан. Это тоже памятное событие, которым в прошлом году воспользовалось большое количество жителей республики.

Она с трибуны призвала мужчин найти себе пару и быстрее попрощаться с холостой жизнью. А дело в том, что продолжительность жизни холостяков короче, чем семейных мужчин.

«Неженатые мужчины, к сожалению, живут меньше и страдают хроническими заболеваниями, подвержены стрессу. Поэтому я настоятельно рекомендую мужчинам, которые еще не вступили в брак, воспользоваться этой возможностью и сделать свою жизнь гораздо счастливее, уютнее и комфортнее», – сказала Нигматуллина.

Любви все возрасты покорны: в прошлом году самому взрослому жениху было 88 лет, а невесте исполнился 81 год.

Вообще Татарстан – лидер в Поволжье по числу семейных союзов, в прошлом году зарегистрировались более 25 тыс. пар.

Родились в прошлом году 36 тыс. детей Фото: © «Татар-информ»

Растет число татарстанцев, которые становятся родителями старше 40 лет

Родились в прошлом году 36 тыс. детей. Из общего числа 39,2% – первенцы, 33,6% – вторые дети, 19,5% – третьи и почти 8% – четвертые и пятые дети. Чаще всего татарстанцы становились родителями в возрасте 25-29 лет.

«Наблюдаем который год увеличение количества татарстанцев, которые становятся родителями в 35-39 и старше 40 лет», – уточнила Нигматуллина.

В прошлом году в республике начал эксплуатироваться в «промышленных масштабах» новый цифровой проект – суперсервис «Рождение ребенка». Он позволяет зарегистрировать рождение малыша без посещения ЗАГСа.

В 2023 году в республике было зарегистрировано более 7 тыс. актов о рождении с использованием нового суперсервиса. При его помощи можно прописать ребенка, получить СНИЛС и ИНН, записать малыша в детсад, подать заявление на выплаты и оформить статус многодетной семьи для получения льгот.

Эдуард Вафин рассказал, что чаще всего жители республики расходуют деньги на улучшение жилищных условий Фото: prav.tatarstan.ru

За 17 лет размер маткапитала вырос в три с лишним раза

Самая популярная поддержка для семей – это материнский капитал, который выдается в рамках национального проекта «Демография». С 2007 года его получили 409 тыс. семей из Татарстана. За это время размер выплат вырос более чем в три раза и сейчас составляет 630 тыс. рублей при рождении первого ребенка в семье и 833 тыс. рублей при рождении второго или последующих детей.

Управляющий Отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по РТ Эдуард Вафин рассказал, что чаще всего жители республики расходуют деньги на улучшение жилищных условий. С этого года действует важное новшество. «Средства материнского капитала можно направить на реконструкцию дома блокированной застройки для улучшения жилищных условий», — заметил спикер.

Второе по популярности направление – образование детей.

По данным управляющего отделением в РТ, всего с начала действия программы средствами материнского капитала воспользовались 89% семей, которым была положена выплата на сумму 136,7 млрд рублей.

Семьи из Татарстана активно пользуются и другими мерами государственной поддержки Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Единое пособие получают 190 тыс. детей

Семьи из Татарстана активно пользуются и другими мерами государственной поддержки. В частности, это единое пособие для семей с детьми до 17 лет в зависимости от нуждаемости. В настоящее время его получают 190 тыс. детей.

Многодетные мамы могут оформить досрочные пенсии. В 2023 году специалисты Соцфонда Татарстана досрочно назначили пенсию более 2,5 тыс. многодетным женщинам. В 50 лет на заслуженный отдых вышли 188 женщин, в 56 лет – 295, в 57 лет – более 2 тыс. мам. Также досрочные пенсии положены одному из родителей детей-инвалидов.

Жительницы региона получают пособие по беременности и родам, минимальный размер которого в этом году составляет 88,5 тыс. рублей, а максимальный – 783 тыс. рублей (в случае сложных родов или при появлении сразу двух или трех детей). Размер единовременного пособия при рождении ребенка составляет 24,6 тыс. рублей. При рождении двух и более детей пособие выплачивается на каждого ребенка.

Также жители региона получают ежемесячную выплату в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года, ежемесячную денежную выплату на ребенка-инвалида и другие меры поддержки.

Наталья Бутаева напомнила, что в республике действует 61 мера социальной поддержки, в том числе 6 федеральных и 55 региональных Фото: prav.tatarstan.ru

«Каждый второй рубль идет на поддержку семей с детьми»

Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Наталья Бутаева отметила, что благодаря национальному проекту «Демография» по всей стране был дан старт беспрецедентному росту мер социальной поддержки семей с детьми.

«Никогда ни таких объемов вложений, ни такого количества мер поддержки молодым семьям и детям в Российской Федерации не оказывалось. В рамках программы «Демография» основное мероприятие для нас – введение ежемесячной выплаты на первого ребенка до трех лет семьям с доходами ниже двух прожиточных минимумов. Мы его осуществляли с 2018 года», – сказала она.

В прошлом году эта мера поддержки вошла в состав единого пособия, однако она, по мнению спикера, сыграла значимую роль в решении демографического вопроса.

«Более 17 млрд рублей было направлено на выплату детям, в том числе 12 млрд рублей – из бюджета Российской Федерации. Позитивным следствием данной меры стало замедление темпов глубины падения рождаемости с 7,7% в 2019 году до 1%. Это пособие, на наш взгляд, сыграло кардинальную роль в решении проблемы рождения первых детей», – подчеркнула Бутаева.

Она напомнила, что в республике действует 61 мера социальной поддержки, в том числе 6 федеральных и 55 региональных.

«В 2024 году только по линии нашего министерства предусмотрено выделение почти 30 млрд рублей, в том числе 3,8 млрд рублей из федерального и 24,6 млрд рублей из регионального бюджета на предоставление различных мер социальной поддержки», – отметила представитель регионального Минтруда.

Дополнительные меры поддержки оказываются семьям участников СВО Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Наталья Бутаева также сообщила, что каждый второй рубль министерство направляет на поддержку семей с детьми. Эти средства идут на компенсацию платы родителей за детский сад, сертификаты на лекарства для малоимущих семей, льготы многодетным и другие цели. Женщины, находящиеся в декрете и воспитывающие малолетних детей, по нацпроекту «Демография» получают дополнительное образование по 800 образовательным программам.

Дополнительные меры поддержки оказываются семьям участников СВО. Республика находится в лидерах по низкому уровню бедности. А одним из инструментов преодоления бедности в регионе является социальный контракт – договор о взаимных обязательствах гражданина и государства. С его помощью можно устроиться на работу, открыть собственное дело, развивать личное подсобное хозяйство.

«Решение сделать аборт бывает основано на эмоциях»

По данным заместителя министра здравоохранения РТ – начальника Управления здравоохранения Казани Владимира Жаворонкова, татарстанцы стали внимательнее относиться к своему здоровью и своевременно проходят диспансеризацию. Для удобства людей в республике в марте 2023 года был запущен новый проект – «Промышленная диспансеризация».

Владимир Жаворонков: «Татарстанцы стали внимательнее относиться к своему здоровью и своевременно проходят диспансеризацию» Фото: prav.tatarstan.ru

Спикер пояснил, что у работников предприятий зачастую не хватает времени на то, чтобы пройти диспансеризацию, поэтому плановые медосмотры проводятся непосредственно в местах их работы. При участии 61 медицинской организации за прошлый год было осмотрено 113 тыс. работников более чем на 680 предприятиях и организациях.

Владимир Жаворонков также рассказал, что в клинике Казанского государственного медицинского университета недавно был открыт Центр кризисной беременности, где могут пройти лечение бесплодные пары. Там работают гинекологи, психологи, которые поясняют причины проблемы.

В республике успешно реализуется программа ЭКО (процедура искусственного оплодотворения). Каждый месяц в очередь встают примерно 165 человек. В прошлом году эффективность этой процедуры составила 39%, и это хороший показатель. В этой клинике также проводится доабортное консультирование женщин.

«В Татарстане проект в режиме пилота работает пятый месяц. Есть неплохие результаты. Женщины приходят после женской консультации в этот центр, где с ними работают психологи, акушеры-гинекологи и соцработники», – пояснил Жаворонков.

Он отметил, что запреты здесь никто не использует.

В республике успешно реализуется программа ЭКО (процедура искусственного оплодотворения). Каждый месяц в очередь встают примерно 165 человек Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Никаких принуждений нет, все алгоритмы расписаны», – заметил эксперт, говоря о работе, направленной на улучшение демографической ситуации в регионе.

Так, во время доверительных бесед с женщинами зачастую выясняется, что их решение сделать аборт во многом бывает основано на эмоциях.

«К сожалению, женщины не всегда бывают в курсе о том, какие меры поддержки предоставляет им государство при рождении ребенка. Соцработники все это им аккуратно разъясняют», – подчеркнул Жаворонков.

Для беременных женщин в регионе реализуется программа дородовой диагностики нарушений развития ребенка. В республике работают родильные дома, которые медики условно делят на три уровня.

В скором времени на базе седьмой городской больницы откроется новый перинатальный центр на 120 коек, где специалисты смогут проводить высокотехнологичные операции в утробе матери. Все новорожденные проходят обследования в родильных домах, которые позволяют выявить возможные патологии на ранних стадиях.