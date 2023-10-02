«Экият» представит спектакль «Shurale: новая фантазия» на международном фестивале

С 4 по 9 октября в Омске пройдет VII Международный фестиваль театров кукол «В гостях у Арлекина», на котором театр кукол «Экият» представит спектакль «Shurale: новая фантазия» — совместный проект Татарского Государственного театра кукол «Экият» и камерного оркестра La Primavera.

«Хочется отметить, что коллектив нашего театра в этом фестивале будет принимать участие впервые. Быть на таком престижном фестивале — большая гордость», — поделилась с «Татар-информом» заведующая литературной частью театра Дилия Шаязданова.

Премьера спектакля состоялась в 2021 году. Автором сценария и постановщиком стал худрук театра кукол «Экият» Ильгиз Зайниев. Хореографию поставила Салима Аминова, художником выступил Сергей Рябинин.

«Шурале — антропоморфное мифическое существо татарских и башкирских сказок, персонификация духа леса и герой спектакля, ставшего новым прочтением одного из лучших национальных балетов в татарской музыке — балета „Шурале“ Фарида Яруллина. Этот спектакль — гармоничный синтез танца и искусства кукольного театра», — отметила собеседница агентства.

В постановке задействованы артист театра Камала, народный артист Татарстана Ильдус Габдрахманов, артисты театра кукол «Экият» Юлия Василишина, Айвар Гимаев, Эдгар Гайнуллин, Альбина Шагалиева, Лариса Пасынкова.

Один из самых крупных кукольных фестивалей в России «В гостях у Арлекина» состоится в седьмой раз в Омском театре куклы, актера, маски «Арлекин».

На фестиваль приедут труппы из 10 регионов России, а также коллективы из Ирана, Бразилии, Армении, Белоруссии, Киргизии, Монголии и Казахстана. Приглашены также ведущие театральные критики нашей страны.

«В гостях у Арлекина» — конкурсный фестиваль. Обладателя гран-при и победителей еще в девяти номинациях определит жюри, в состав которого вошли преподаватели, театроведы, режиссеры, переводчики, искусствоведы.