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Культура 27 августа 2026 11:36

«Экият» покажет «Табор уходит в небо» на фестивале «Горький+» в Москве

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«Экият» покажет «Табор уходит в небо» на фестивале «Горький+» в Москве
Фото: театр кукол "Экият"

30 августа Татарский государственный академический театр кукол «Экият» представит спектакль «Табор уходит в небо» на сцене Театра Наций в Москве. Показ пройдет в рамках фестиваля «Горький+», посвященного наследию Максима Горького. Для зрителей запланировано два показа.

«Экият» станет единственным кукольным театром, вошедшим в программу фестиваля. Спектакль поставил художественный руководитель театра Ильгиз Зайниев.

«Для нас большая честь стать частью программы фестиваля. Выступать на такой сцене – это особенное событие для нас», – отметил Зайниев.

Премьера «Табор уходит в небо» состоялась 6 июня в Казани и прошла с большим успехом. Одним из первых спектакль увидел художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов.

Фестиваль «Горький+» объединяет театр, музыку, кино, литературу, уличные представления, лекции и современные цифровые технологии. Программа посвящена жизни, творчеству и эпохе Максима Горького.

#Татарский государственный театр кукол «Экият»
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