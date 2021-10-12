Экипажи Сотникова, Николаева, Шибалова и Каргинова примут участие в ралли «Дакар-2022»

Фото: пресс-служба команды «КАМАЗ-мастер»

Сегодня стал известен состав команды «КАМАЗ-мастер» для участия в ралли «Дакар-2022». Его объявил руководитель команды — семикратный победитель ралли Владимир Чагин. Представлять Россию в грузовом зачете соревнований будут экипажи Дмитрия Сотникова, Эдуарда Николаева, Антона Шибалова и Андрея Каргинова.

Как отметил Владимир Чагин, на новых «КАМАЗах-435091» семейства К5 выступят действующий чемпион «Дакара» Дмитрий Сотников и пятикратный победитель ралли Эдуард Николаев. Экипажи Антона Шибалова и Андрея Каргинова выступят на машинах «КАМАЗ-43509», которые участвовали в «Дакаре» этого года.

Известно, что ежегодно в порядке плановой ротации гонку пропускает один из пяти пилотов команды «КАМАЗ-мастер». На этот раз руководство команды решило, что в гонке не будет участвовать экипаж Айрата Мардеева, на которого во время «Дакара» будут возложены не менее ответственные задачи.

Сейчас процесс подготовки команды к ралли-рейду «Дакар-2022» продолжается.

Уже 44-й по счету ралли-марафон «Дакар» пройдет с 2 по 14 января 2022 года на территории Аравийского полуострова. Гонка в третий раз будет организована в Саудовской Аравии. На этот раз ралли-марафон станет более «песчаным», его маршрут будет проходить вдали от побережья Красного моря.

Ралли стартует 2 января в Хаиле и завершится 14 января в Джидде, день отдыха запланирован на 8 января в Эр-Рияде. Административные и технические проверки пройдут 30, 31 декабря и 1 января. Первого же января состоится стартовый подиум и пролог гонки.