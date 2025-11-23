Экипаж вертолета Ка-52 представил уникальный разворот на горке на 540 градусов

Российские летчики-испытатели Александров Чередниченко и Максим Беспалый, управляющие разведывательно-ударным вертолетом Ка-52 «Аллигатор», подготовили новую фигуру высшего пилотажа для международной выставки Dubai Airshow, прошедшей в ОАЭ с 17 по 21 ноября. Об этом сообщает «ТАСС».

По словам Чередниченко, экипаж впервые представил новый элемент – поворот на горке на 540 градусов. Он уточнил, что эта фигура выполняется при наборе высоты: в верхней точке горки, когда вертолет кратковременно зависает, машина разворачивается в одной плоскости, делая полный оборот и дополнительно доворачивая перед уходом вниз.

Летчики отметили, что Ка-52 позволяет выполнять особенно эффектные элементы с вращением вокруг своей оси. Одну из таких фигур они описали как раскручивание вертолета, при котором угловая скорость достигает 120 градусов в секунду. С набором высоты эта маневренность выглядит наиболее зрелищно.

Чередниченко рассказал, что программу для выступления экипаж формировал как единый «номер», в котором элементы плавно переходят друг в друга, напоминая по структуре фигурное катание. Он подчеркнул, что подготовка проходит заранее: пилоты придумывают фигуры, отрабатывают их и согласуют комплекс с точки зрения безопасности.

Беспалый сообщил, что после подачи заявки экипаж проходит обязательную валидацию и квалификационные тесты, а после открытия шоу менять программу запрещено – процесс полностью напоминает спортивные регламенты.

Он подчеркнул, что пилотаж вертолета существенно отличается от самолетного, и ряд фигур, доступных Ка-52, на самолете выполнить невозможно. Российский «Аллигатор» стал единственным вертолетом, включенным в летную программу выставки в Дубае.