news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 29 сентября 2026 19:06

Экипаж упавшего в Амурской области самолета отводил борт от жилых домов

Читайте нас в

Экипаж разбившегося в Амурской области ТУ-95 отводил борт от жилых домов, пишет ТАСС со ссылкой на главу Мазановского округа Амурской области Михаила Пивня.

Напомним, что в Амурской области упал военный самолет. Шесть членов экипажа погибли, еще один – получил травмы.

По данным правительства Амурской области, инцидент произошел неподалеку от села Красноярово. Поняв, что падения не избежать, пилоты сделали все возможное, чтобы самолет упал как можно дальше от жилых домов.

«Светлая память парням, ушедшим в вечность. Спасибо вам и низкий поклон за спасенные жизни жителей села Красноярово», – написал Михаил Пивень в соцсетях.

#упал самолет
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Благодаря антициклону в Татарстане еще сохранится теплая и сухая погода

Благодаря антициклону в Татарстане еще сохранится теплая и сухая погода

29 сентября 2026
ОСФР по РТ: Подать заявление на ежегодную семейную выплату можно до 1 октября

ОСФР по РТ: Подать заявление на ежегодную семейную выплату можно до 1 октября

29 сентября 2026
Новости партнеров