Экипаж упавшего в Амурской области самолета отводил борт от жилых домов

Экипаж разбившегося в Амурской области ТУ-95 отводил борт от жилых домов, пишет ТАСС со ссылкой на главу Мазановского округа Амурской области Михаила Пивня.

Напомним, что в Амурской области упал военный самолет. Шесть членов экипажа погибли, еще один – получил травмы.

По данным правительства Амурской области, инцидент произошел неподалеку от села Красноярово. Поняв, что падения не избежать, пилоты сделали все возможное, чтобы самолет упал как можно дальше от жилых домов.

«Светлая память парням, ушедшим в вечность. Спасибо вам и низкий поклон за спасенные жизни жителей села Красноярово», – написал Михаил Пивень в соцсетях.