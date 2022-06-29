Экипаж теплохода помог пожарным потушить возгорание в садовом товариществе у Волги в РТ

В 13.17 по номеру вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение о возгорании дачного дома в садовом товариществе ветеранов Великой отечественной войны и ветеранов труда «Дачное».

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие на место пожарные поняли, что огонь с дачного дома может перейти на соседний дом и на лес. Так как пожарная техника не смогла проехать к месту горения из-за крутого спуска, огонь тушили с помощью мотопомп и ранцевых огнетушителей.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Через несколько минут на место прибыл пожарно-спасательный катер. Примерно за два часа пожарным удалось локализовать и потушить возгорание. В результате случившегося никто не пострадал. Причина пожара устанавливается, как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Как отметил начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по РТ Руслан Салимуллин, большую помощь в тушении огня оказал экипаж теплохода «Добрый», который проплывал неподалеку. Его капитан Константин Шаталов увидел пожар и принял решение подать воду на тушение огня с помощью штатного насоса и пожарного инвентаря.