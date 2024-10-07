Экипаж мусоровоза помог женщине из Татарстана вернуть обручальное кольцо

Найти в мусоре обручальное кольцо помогли жительнице Набережных Челнов сотрудники регионального оператора по обращению с ТКО «Гринта». О курьезном случае они рассказали корреспонденту «Челнинских известий».

О пропаже важного украшения женщина сообщила диспетчеру, объяснив, что кольцо слетело с пальца, когда она выбрасывала мусор.

Чтобы найти драгоценность, экипажу мусоровоза, забравшего отходы с площадки у дома обратившейся челнинки, пришлось в течение двух с половиной часов перебирать пять тонн увезенного ими мусора. К счастью для хозяйки кольца, ее «прелесть» была найдена и возвращена.