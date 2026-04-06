Экипаж миссии «Артемида-2» установил рекорд дальности полета человека от Земли

Экипаж американского космического корабля «Орион» в рамках миссии «Артемида-2» установил новый рекорд дальности полета человека от Земли, сообщили в NASA.

Четыре астронавта – Рид Вайсман, Виктор Гловер, Кристина Кук и канадец Джереми Хансен – удалились от планеты примерно на 406,6 тыс. км. Это позволило превзойти достижение экспедиции «Аполлон-13» более чем на 6,4 тыс. км. Корабль также прошел на 8 тыс. км дальше Луны.

В ходе облета Луны экипаж сможет наблюдать ее обратную сторону и полное солнечное затмение, во время которого спутник Земли закроет Солнце. На период около 40 минут связь с Центром управления полетами будет отсутствовать.

Первая за более чем 50 лет пилотируемая миссия к Луне стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде 1 апреля в 18:35 по местному времени (01:35 мск, 2 апреля). Общая продолжительность полета составит около десяти дней.

В дальнейшем NASA планирует провести еще один испытательный полет, после чего в 2028 году осуществить высадку астронавтов на поверхность Луны.