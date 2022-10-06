Экипаж казанского автобуса помог пассажиру, который потерял сознание

В Казани экипаж автобуса №43 помог пассажиру, которому стало плохо в автобусе, рассказал «Татар-информу» председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

В какой-то момент у мужчины началась одышка, а после он потерял сознание. Экипаж снял автобус с рейса, пересадили пассажиров в другой транспорт, а сами вызвали медиков скорой. Благодаря оперативной работе экипажа, пассажиру удалось вовремя оказать медицинскую помощь.

«Руководство автотранспортного предприятия объявило экипажу автобуса благодарность», – пояснил Темляков.





