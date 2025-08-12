news_header_top
Происшествия 12 августа 2025 18:51

Экипаж казанского автобуса помог пожилой пассажирке, которая потеряла память

Сегодня в Казани на улице Фучика кондуктор и водитель автобуса №5 заметили пожилую женщину, которая вела себя растерянно — она несколько раз выходила и снова заходила в салон.

Выяснилось, что она не помнит свое имя, адрес, а телефона у нее с собой не было.

Чтобы помочь женщине, водитель отклонился от маршрута и доставил ее к врачам и полицейским. Благодаря оперативным действиям экипажа женщина получила необходимую помощь.

