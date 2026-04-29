Экипаж «КАМАЗ-мастер» одержал победу на бахе «Золото Кагана»

Фото: kamazmaster.ru

Сегодня, 28 апреля, в рамках первого этапа чемпионата России по ралли-рейдам прошел финальный четвёртый спецучасток бахи «Золото Кагана». Победу в этой гонке одержал представитель набережночелнинского «КАМАЗ-мастера» Дмитрий Сотников.

Перед заключительным этапом в общем зачёте Дмитрий Сотников уступал менее чем на две минуты гонщику белорусского «МАЗ-СПОРТавто» Сергею Вязовичу. На 74-м километре челнинец вышел в виртуальные лидеры ралли и отставание до соперника сократилось до считанных секунд. Конец спецучастка окончательно остался за представителем «КАМАЗ-мастер».

Сотников лучше справился с навигационными ребусами и догнал конкурента без технических проблем и штрафов под финиш. Белорусский экипаж, в свою очередь, получил прокол колеса и был вынужден снизить темп. Таким образом Сергей Вязович уступил не только Дмитрию Сотникову, но и отдал серебро другому молодому камазовцу – Богдану Каримову.

Фото: kamazmaster.ru

«Мы стартовали с Сергеем Вязовичем, и задачей было хотя бы приблизиться к нему – понимая, что интервал всего три минуты, а отыгрывать нужно было минуту и 44 секунды. Нужно было ехать невдалеке от него. Началось всё непросто: приборы не очень хорошо работали, и мы даже немножко потеряли. Подумал, что отстаём, но затем уже понимали, что потихоньку догоняем Сергея. Нам удавалось находить более короткую траекторию и действовать на опережение.

Затем пошла быстрая секция дорог – практически всё на максималке. Нужно было ехать на грани – видели след Сергея, видели, что они сильно атакуют, но во второй половине спецучастка пошли 90-градусные повороты, и удалось приблизиться, а потом началась какая-то путаница, они начали кружить, и мы смогли вплотную подъехали к Вязовичу. Ехали метров в десяти, посигналили, чтобы не рисковать в пыли позади него. Километров 10-15 его грузовик ещё виднелся в зеркалах, ну а последние километров 30 – уже нет. Поэтому просто нужно было довести результат», – приводит слова пилота экипажа № 303 Дмитрия Сотникова пресс-служба «КАМАЗ-мастер».

Все экипажи команды успешно преодолели гоночную дистанцию. Лучшее время дня показал Эдуард Николаев за рулём капотного «КАМАЗа». Четвёртое время в финальный день показал Алмаз Ахмедов. Седьмым в категории грузовиков стал Дмитрий Авдеев, а Сергей Куприянов – восьмым.