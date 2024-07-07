Экипаж Дмитрия Сотникова выиграл третий этап ралли «Шелковый путь»

Экипаж «КАМАЗ-Мастера» под управлением Дмитрия Сотникова стал победителем третьего этапа ралли-рейда «Шелковый путь» среди грузовиков. Об этом сообщают организаторы гонки.

Протяженность спецучастка на отрезке от Барнаула до Горно-Алтайска составила более 132 километров. В сообщении отмечается, что характер трассы менялся каждые 30-40 километров: грунтовые дороги, лесные трассы с кочками и ямами, вязкие пески и скоростные песчаные просеки.

Экипаж Сотникова завершил ее прохождение за 1 час 28 минут 58 секунд. Занявший второе место экипаж Богдана Каримова («КАМАЗ-Мастер») преодолел дистанцию с отставанием в 1 минуту 29 секунд, третьим стал представитель белорусского МАЗа.

Следующий этап «Шелкового пути» запланирован на 8 июля. Гонщикам предстоит преодолеть маршрут Горно-Алтайск — Кош-Агач со спецучастком в 164,57 километра.