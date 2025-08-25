news_header_top
СВО 25 августа 2025 10:11

Экипаж БТР с флагами РФ и США опроверг сообщения о своей гибели

Экипаж трофейного БТР, передвигавшегося в зоне проведения специальной военной операции под российскими и американскими флагами, опроверг слухи о своей гибели, пишет RT.

По словам российских военнослужащих, их миссия заключалась в разведке маршрута. Они предложили командиру использовать и американский флаг, чтобы «позлить» противника.

«Очень хороший БТР. Наш, конечно, получше, но этот тоже пойдет», – сказал военный, оценивая трофейную бронемашину.

Видео с обращением бойцов опубликовала главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале.

«Все живы, здоровы. Еще раз с удовольствием показали свой трофей», – написала она.

#СВО
