Экипаж БТР с флагами РФ и США опроверг сообщения о своей гибели

Экипаж трофейного БТР, передвигавшегося в зоне проведения специальной военной операции под российскими и американскими флагами, опроверг слухи о своей гибели, пишет RT.

По словам российских военнослужащих, их миссия заключалась в разведке маршрута. Они предложили командиру использовать и американский флаг, чтобы «позлить» противника.

«Очень хороший БТР. Наш, конечно, получше, но этот тоже пойдет», – сказал военный, оценивая трофейную бронемашину.

Видео с обращением бойцов опубликовала главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале.

«Все живы, здоровы. Еще раз с удовольствием показали свой трофей», – написала она.