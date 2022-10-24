Экипаж Айрата Мардеева стал лидером ралли «Тихий Дон»

Фото: https://vk.com/rallykm

В станице Вешенской Шолоховского района Ростовской области завершилось ралли «Тихий дон». Гонка, проходившая с 21 по 23 октября, завершилась победой экипажа Айрата Мардеева. Результаты опубликованы в паблике команды «КАМАЗ-мастер» во «Вконтакте».

Второе место завоевал экипаж Андрея Каргинова, третье — экипаж Богдана Каримова. Гонка стала заключительным этапом в чемпионате России.

Результаты баха «Тихий Дон»:

1 — #304 — А. Мардеев/ Р. Ахмадеев/ А. Куприянов — 06:27:59

2 — #300 — А. Каргинов/ Д. Никитин/ И. Мальков — 06:31:52

3 — #305 — Б. Каримов/ А. Арсланов/ И. Ахметзянов 06:32:50

4 — #306 — В. Мурылёв/ А. Швед/ П. Мурылёв — 06:39:37

5 — #303 — Э. Николаев/ Е. Яковлев/ С. Кренёв — 07:07:36

6 — #308 — М. Шкляеев/ В. Моисеев — 08:39:53

7 — #309 — А. Лагута/ А. Шелудько — 08:48:44

8 — #307 — А. Хлебов/ А. Филякин — 11:30:34

9 — #301 — С. Вязович/ П. Гаранин/ А. Крагельский — 11:47:19

10 — #302 — А.Вишневский/ М. Новиков/ С.Сачук — 15:32:46.