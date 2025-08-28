ЭКГ, онкотесты и флюорография: что входит в диспансеризацию в Татарстане и как ее пройти

Фото создано при помощи искусственного интеллекта

Диспансеризация – это важная мера профилактики, которая проводится в Республике Татарстан в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Она дает возможность бесплатно и вовремя проверить организм, выявить факторы риска и начать лечение болезней, которые не дают о себе знать.

Обычно процесс занимает один-два визита. Первый этап, как правило, можно пройти в день обращения. Второй этап при необходимости проводится по отдельной записи в последующие дни. Согласно трудовому законодательству, работающие граждане имеют право на один оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации. Чтобы его оформить, нужно обратиться в отдел кадров по месту работы.

Диспансеризацию можно пройти в своей поликлинике. Для этого потребуются паспорт и полис ОМС. Люди 18-39 лет проверяются раз в три года. Так в 2025 году на обследование приглашают родившихся в 2007, 2004, 2001, 1998, 1995, 1992, 1989 и 1986 года. С 40 лет на диспансеризацию проходят ежегодно.

Какие же обследования предусмотрены диспансеризацией?

Анкетирование о факторах риска и осмотр терапевта;

Измерение роста, веса, окружности талии, артериального давления, расчет индекса массы тела;

Анализы на уровень глюкозы и холестерин крови. С 40 лет пациенты ежегодно сдают общий анализ крови;

Электрокардиография. Можно обследоваться при первом прохождении, затем ежегодно с 35 лет;

Флюорография. Проводится раз в два года;

Измерение внутриглазного давления – при первом прохождении, затем ежегодно с 40 лет.

В рамках диспансеризации проводятся онкоскрининги. Их перечень зависит от возраста и пола:

Шейка матки (для женщин 18–64 лет): раз в три года можно сдать ПАП-тест. Осмотр акушера-гинеколога тоже входит в программу диспансеризации;

Молочная железа (для женщин 40–75 лет): выполняется маммография раз в два года;

Простата: ПСА-тест проходят мужчины в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет;

Кишечник (и для мужчин, и для женщин): назначается анализ кала на скрытую кровь. С 40 до 64 лет – раз в два года. С 65 до 75 лет – ежегодно. При положительном результате анализа показана колоноскопия;

Желудок и пищевод: ЭГДС проводится однократно в 45 лет, далее – по показаниям.

Если по итогам первого этапа диспансеризации были выявлены отклонения или факторы риска, назначаются дополнительные исследования: УЗИ органов брюшной полости и малого таза, углубленный биохимический профиль и анализы на гормоны, а также консультации кардиолога, невролога, уролога, хирурга и других врачей.

Для прохождения диспансеризации необходимо обратиться в кабинет медицинской профилактики вашей поликлиники. Это можно сделать несколькими способами:

через регистратуру;

по телефону колл-центра;

через портал «Госуслуги»;

во время визита к терапевту.

На сайтах медицинских организаций Татарстана созданы специальные разделы «Диспансеризация», где размещена информация о часах приема и порядке записи.

Материал подготовлен по заказу ГАУЗ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики