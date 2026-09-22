Екатерины и Александры лидируют среди сотрудников с выгоранием – исследование

Компания «Стахановец» проанализировала тональность переписок в рабочих чатах, чтобы выявить корреляцию между именем сотрудника и склонностью к выгоранию.

Согласно результатам исследования, данные не говорят о прямой связи между именем и выгоранием. Имя – не фактор риска, а косвенный маркер, указывающий на социально-демографические группы или культурные особенности.

На первом месте оказались Екатерины. Они преобладают в HR, бухгалтерии и финансах – профессиях с высоким риском выгорания. Часто жалуются на хроническую усталость и эмоциональное истощение.

Вторую позицию занимают Александры. Они чаще всего встречаются среди руководителей отделов продаж и IT-специалистов. Продажи – одна из самых стрессовых зон, а руководители могут создавать «эффект заражения» для всей команды. У них фиксируется высокий уровень формального подхода и перекладывания ответственности.

Третье место разделили Анны и Дмитрии. Эта группа – самая многочисленная среди специалистов с признаками эмоционального и когнитивного истощения. Характерны жалобы на потерю концентрации, забывчивость и проблемы со сном.

Компания не рекомендует использовать имена в качестве критерия для кадровых решений. Однако анализ тональности переписок позволяет выявить группы риска на ранних стадиях и своевременно предлагать меры поддержки – пересмотр графика или программы восстановления.