Екатеринбургский музей ИЗО экспонирует «Лиц казанской национальности»

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (Музее наивного искусства) 18 ноября откроется выставка «Лица казанской национальности» художников из Татарстана Виктора Тимофеева и Гульнары Шакировой. Экспозицию составят девяносто работ.

Картина Гульнары Шакировой, фото предоставлено Диной Ахметовой

К слову, это будет уже второй «набег» в уральский музей из Казани за последние два года: первым в 2020-2021 годах здесь успешно презентовал свои работы известный казанский художник Альфрид Шаймарданов, яркий представитель наивной живописи.

«Это уже продолжение сотрудничества. Та выставка Альфрида Шаймарданова была очень успешной — в Екатеринбургском музее теперь и мерч можно купить с его работами, и в постоянной их экспозиции размещена этого художника работа. Может быть, так получится и с другими нашими художниками», – выразила надежду сокуратор выставки — искусствовед из Казани Дина Ахметова.

Картина Виктора Тимофеева, фото предоставлено Диной Ахметовой

Со стороны Екатеринбургского музея ИЗО выставку курирует известный исследователь наивного искусства Андрей Бобрихин. А главная идея проекта, на что иронично намекает его название, — взаимокультурный и межнациональный обмен, толерантность общества к разным этническим культурам, столь характерная для Казани.

Творчество Виктора Тимофеева базируется на ветхозаветных образах, его работы содержат сокровенное высказывание о большой еврейской культуре, переплетенной с театром, литературой и живописью. Здесь присутствуют и фольклорные мотивы, и особая приближенность героев к зрителю, их типажность, как в театре, и эффектный визуальный язык современного искусства.

Гульнара Шакирова менее известна, но в последнее время активно проявляет себя. Она родилась в татаро-грузинской семье, ей интересны разные культуры, хотя грузинская явно перевешивает, тем более что ориентиром для художницы стал сам Нико Пиросмани. Шакирова, опираясь на классику наивного искусства, пишет портреты знакомых, бытовые фольклорные сюжеты, животных, «вкусные» натюрморты.

Выставка «Лица казанской национальности» в Екатеринбургском музее изобразительных искусств продлится до 29 января. Кроме того, в ее рамках искусствовед Дина Ахметова прочитает лекцию о наивном искусстве.