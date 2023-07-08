Генпродюсер фестиваля «RT.Док: Время героев»: У документального кино большое будущее

У документального кино большое будущее и количество заинтересованных в нем будет только прирастать. Об этом директор Дирекции документального вещания RT Екатерина Яковлева сказала в «Интервью без галстуков», опубликованном на сайте «Татарстан-24».

«Документальные фильмы отражают реальность, поэтому мне кажется, что художественные фильмы проигрывают им. Сейчас реальность стала драматургична, все меняется настолько быстро, что не успеваешь следить за этими перипетиями», – отметила гость программы.

Екатерина Яковлева – генеральный продюсер международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время героев». Напомним, мероприятие пройдет с 25 по 27 июля в Казани. Столица Татарстана станет третьим из семи городов, где будут показаны разножанровые ленты об участниках специальной военной операции.