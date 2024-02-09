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Екатерина Мизулина встретится со школьниками в казанской гимназии «Адымнар»
Член Общественной палаты России, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина проведет встречу для школьников полилингвальной гимназии «Адымнар». Об этом сообщается в телеграм-канале «Екатерина Мизулина – Казань».
«Встреча со школьниками 10 февраля. Вход для школьников свободный», – говорится в анонсе.
Сегодня, 9 февраля, Екатерина Мизулина встретится со студентами казанских вузов в КСК КФУ «УНИКС». На встрече в форме диалога с молодежью директор Лиги безопасного интернета ответит на вопросы, связанные с безопасностью в Сети и ее влиянием на общественность России.
В предыдущий приезд в Казань Екатерина Мизулина встречалась с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым в Казанском Кремле. О цели визита главы Лиги безопасного интернета не сообщалось.
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