Екатерина Мизулина встретится со школьниками в казанской гимназии «Адымнар»

Член Общественной палаты России, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина проведет встречу для школьников полилингвальной гимназии «Адымнар». Об этом сообщается в телеграм-канале «Екатерина Мизулина – Казань».

«Встреча со школьниками 10 февраля. Вход для школьников свободный», – говорится в анонсе.

Сегодня, 9 февраля, Екатерина Мизулина встретится со студентами казанских вузов в КСК КФУ «УНИКС». На встрече в форме диалога с молодежью директор Лиги безопасного интернета ответит на вопросы, связанные с безопасностью в Сети и ее влиянием на общественность России.

В предыдущий приезд в Казань Екатерина Мизулина встречалась с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым в Казанском Кремле. О цели визита главы Лиги безопасного интернета не сообщалось.