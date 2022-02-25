Екатерина Мизулина: «С конца прошлой недели началась массированная информатака в Рунете»

С конца прошлой недели, когда началась эвакуация вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР в Россию, в отечественном сегменте интернета стартовала настоящая массированная атака фейков и недостоверной информации. Об этом на онлайн-заседании о результатах мониторинга фейковых вбросов рассказала член Общественной палаты РФ, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Она отметила, что с прошлой пятницы занимается фиксацией и мониторингом интернет-вбросов, связанных с ситуацией на Донбассе, признанием ДНР и ЛНР, а также миротворческой спецоперацией по денацификации Украины.

«Мы всегда мониторим резонансные и громкие темы, изучаем и смотрим, как работают социальные сети в том или ином направлении. С пятницы, как раз с того момента, когда беженцы начали пересекать границу России, мы увидели массированную информационную атаку на пространстве российской сети интернет», — подчеркнула Мизулина.

Эксперт добавила, что к настоящему времени промониторено около 6 млн публикаций в социальных сетях русскоязычного сектора интернета.

«Могу сказать, что 76% пользователей социальных сетей одобряют решение о признании ДНР и ЛНР, а также проведении миротворческой операции на Украине», — сказала Мизулина.

По ее словам, мониторинг показал, что лидерами по распространению фейков и другой недостоверной информации традиционно стали зарубежные площадки Instagram, Twitter, TikTok и Telegram.

«Большая часть из этих платформ на данный момент не выполнили требования закона „о приземлении“, который вступил в силу с 1 января этого года. Если говорить про призывы к незаконным акциям и митингам, то на данный момент мы видим, что такого рода сообщений распространилось порядка 57 тыс.», — заключила Екатерина Мизулина.