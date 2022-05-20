Екатерина Мечетина станет хедлайнером второго блока «Притяжения музыки» в Альметьевске

В эти дни в Альметьевске проходит II Международный фестиваль «Притяжение музыки». 20 и 21 мая хедлайнером второго блока программы станет худрук фестиваля — заслуженная артистка России, солистка Московской филармонии Екатерина Мечетина. Об этом рассказала гендиректор НКО «Образование и Культура: Новации и Открытия» Лилия Садриева.

Мечетина даст большой сольный концерт, а также проведет мастер-классы с учащимися и студентами-пианистами Альметьевского музыкального колледжа. Образовательная часть программы бесплатная.

«По задумке, проект должен способствовать развитию культурного туризма, именно поэтому его события выпадают или на выходные, или на каникулярные дни», — пояснила «Татар-информу» Садриева.

Третий и заключительный блоки фестиваля пройдут 27-28 мая и 5-8 июня соответственно.