ЕКА прекратит сотрудничество с «Роскосмосом» по программе исследований Марса

Европейское космическое агентство прекратит сотрудничество с «Роскосмосом» по программе «ЭкзоМарс». О решении совета управляющих ЕКА сообщил сегодня гендиректор агентства Йозеф Ашбахер.

«Совет поручил мне официально прекратить приостановленное в настоящее время сотрудничество с „Роскосмосом“ по роверу и платформе „ЭкзоМарс“. Новые идеи о дальнейших действиях с другими партнерами будут представлены на брифинге для СМИ 20 июля, подробности будут позже», — заявил он в своем Twitter.

Причиной остановки сотрудничества стало проведение спецоперации по защите Донбасса, инициированной в феврале Президентом России Владимиром Путиным. При этом компания уже заявляла о том, что считает запуск миссии для исследований Марса маловероятным из-за введения антироссийских санкций.