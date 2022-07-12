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Ру Тат
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Наука и образование
12 июля 2022  21:32

ЕКА прекратит сотрудничество с «Роскосмосом» по программе исследований Марса

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Европейское космическое агентство прекратит сотрудничество с «Роскосмосом» по программе «ЭкзоМарс». О решении совета управляющих ЕКА сообщил сегодня гендиректор агентства Йозеф Ашбахер.

«Совет поручил мне официально прекратить приостановленное в настоящее время сотрудничество с „Роскосмосом“ по роверу и платформе „ЭкзоМарс“. Новые идеи о дальнейших действиях с другими партнерами будут представлены на брифинге для СМИ 20 июля, подробности будут позже», — заявил он в своем Twitter.

Причиной остановки сотрудничества стало проведение спецоперации по защите Донбасса, инициированной в феврале Президентом России Владимиром Путиным. При этом компания уже заявляла о том, что считает запуск миссии для исследований Марса маловероятным из-за введения антироссийских санкций.

#Роскосмос
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