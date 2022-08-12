Эйленкриг & Crew: 19 августа состоится закрытие фестиваля «Jazz в усадьбе Сандецкого»

19 августа 2022 года состоится закрытие XVI сезона Международного фестиваля импровизационной музыки «Jazz в усадьбе Сандецкого с Ольгой Скепнер». В этот вечер на сцену выйдет артисты Вадим Эйленкриг & Crew.

Вадим Эйленкриг – российский трубач, заслуженный артист Республики Татарстан. Виртуозное владение инструментом и личная харизма сделали музыканта востребованным и любимым джазменом на российских и европейских музыкальных площадках.

Eilincrig Crew – основной проект, с которым музыкант играет концерты, гастролирует, пишет альбомы и снимается на ТВ. Звездный состав бэнда играет авторскую музыку и аранжировки известнейших джазовых стандартов. «Crew – это больше чем группа профессионалов, это объединение единомышленников».

Вадим Эйленкриг — ведущий телеканала «Россия-Культура», продюсер. Автор пяти сольных альбомов. С 2016 года Художественный руководитель Фестиваля «Ветер Перемен» (г. Казань). В январе 2020 года проект был представлен на сцене Carnegie Hall. Ведущий шоу «Большой джаз» на канале «Россия-Культура» (2013), соведущий и руководитель оркестра в шоу «Танцы со звездами» на канале «Россия-1» (2016).

С 2018 года по настоящее время ведущий авторской музыкальной программы «Клуб Шаболовка, 37» на канале «Россия-Культура». За роль ведущего Вадим Эйленкриг вошел в номинацию ТЭФИ «Лучший ведущий развлекательного шоу в прайм тайм».

Дата проведения: 19 августа, 19.00;

Место проведения: Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, ул. Карла Маркса, 64;

Билеты на концерт можно приобрести на сайте https://kassir.ru.

Официальный сайт фестиваля https://jazzkazan.ru/.