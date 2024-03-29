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Эйфелеву башню в Мамадыше украсят светящейся сеткой
В честь Дня Эйфелевой башни, который отмечается 31 марта, французскую достопримечательность в Мамадыше украсят светящейся сеткой.
Благодаря подсветке, отметил первый заместитель руководителя исполнительного комитета района Айнур Аглямов, можно будет издали любоваться 9-метровой достопримечательностью города.
Эйфелева башня является главным архитектурным памятником Парижа, высота конструкции превышает 320 метров. Создатель Гюстав Эйфель называл свое творение просто «300-метровой башней», Эйфелевой она стала благодаря народной молве.
Мамадышскую Эйфелеву башню, украшенную татарскими орнаментами, возвели в 2019 году. Конструкция находится на высокой точке улицы Советская, откуда открывается красивый вид на заошминскую часть города. Здесь можно часами стоять и наблюдать за движением автомобилей и пешеходов по улице Давыдова, видна река Вятка и другой ее берег, сквер Яшьлек. Мамадышская Эйфелева башня — прекрасное место для назначения свиданий и фотосессий. Им активно пользуются не только молодежь, но и гости города.
Раньше на этом месте уже была конструкция, похожая на парижскую достопримечательность. Ее убрали, а новый объект был сооружен в рамках проекта по строительству памятника участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Тогда же от Эйфелевой башни построили символичную дорожку, ведущую от башни до здания Ратуши, которая называется «Париж через Мамадыш».
Материал подготовлен при участии Фаузии Нургалимовой
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