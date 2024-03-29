Эйфелеву башню в Мамадыше украсят светящейся сеткой

Фото предоставлено Фаузией Нургалимовой

В честь Дня Эйфелевой башни, который отмечается 31 марта, французскую достопримечательность в Мамадыше украсят светящейся сеткой.

Благодаря подсветке, отметил первый заместитель руководителя исполнительного комитета района Айнур Аглямов, можно будет издали любоваться 9-метровой достопримечательностью города.

Фото предоставлено Фаузией Нургалимовой

Эйфелева башня является главным архитектурным памятником Парижа, высота конструкции превышает 320 метров. Создатель Гюстав Эйфель называл свое творение просто «300-метровой башней», Эйфелевой она стала благодаря народной молве.

Мамадышскую Эйфелеву башню, украшенную татарскими орнаментами, возвели в 2019 году. Конструкция находится на высокой точке улицы Советская, откуда открывается красивый вид на заошминскую часть города. Здесь можно часами стоять и наблюдать за движением автомобилей и пешеходов по улице Давыдова, видна река Вятка и другой ее берег, сквер Яшьлек. Мамадышская Эйфелева башня — прекрасное место для назначения свиданий и фотосессий. Им активно пользуются не только молодежь, но и гости города.

Фото предоставлено Фаузией Нургалимовой

Раньше на этом месте уже была конструкция, похожая на парижскую достопримечательность. Ее убрали, а новый объект был сооружен в рамках проекта по строительству памятника участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Тогда же от Эйфелевой башни построили символичную дорожку, ведущую от башни до здания Ратуши, которая называется «Париж через Мамадыш».