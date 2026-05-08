Экономика 8 мая 2026 14:57

«Эйдос-Робототехника» открыла новую промплощадку в технополисе «Химград»

Компания «Эйдос-Робототехника» открыла новую промплощадку в технополисе «Химград», которую посетил глава Минпромторга РТ Олег Коробченко. Новое здание позволило компании расширить мощности, сообщила пресс-служба ведомства.

«Республика занимает пятую позицию в стране по количеству промышленных роботов и второе – по плотности. Мы уверены, что этот показатель будет стабильно расти. По нашим оценкам, к 2030 году парк роботов в Татарстане увеличится примерно в четыре раза. Основными точками роста остаются предприятия нефтехимии, автомобилестроения, машиностроения, металлургии и электроники. Именно здесь автоматизация дает максимальный эффект, повышая производительность и конкурентоспособность», – сказал Коробченко.

Во время посещения министр вместе с руководством предприятия обсудил потенциал сотрудничества в рамках нацпроекта технологического лидерства «Средства производства и автоматизации» и другое.

«Эйдос Робототехника» – производитель промышленных роботов и разработчик решений в области роботизации. Стратегическая цель предприятия – способствовать технологическому развитию и конкурентоспособности отечественной промышленности.

К числу крупных проектов компании можно отнести проект роботизации КАМАЗа, направленный на модернизацию производственных процессов.

#роботизация #Минпромторг Татарстана
