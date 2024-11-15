Егоров: Татарстану нужна комплексная программа внедрения умных технологий в ЖКХ

В тариф ЖКХ в Татарстане не заложены средства на использование умных технологий. В том числе поэтому уровень цифровизации в этой сфере остается невысоким, заявил председатель Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Андрей Егоров на заседании в Иннополисе.

По мнению членов комитета, цифровые технологии в ЖКХ позволяют повысить эффективность и прозрачность работы отрасли. Проблема с уровнем цифровизации прежде всего связаны с недостатком финансирования, нехваткой квалифицированных специалистов и недостаточностью нормативно-правовой базы.

«Проблема в том, что в тарифе не заложены деньги на использование умных технологий. Хотелось бы в Татарстане сделать комплексную программу по внедрению умных технологий в сфере ЖКХ», — подчеркнул руководитель комитета.

Во время заседания Минстрою РТ, Минцифры РТ и Минобрнауки РТ дана рекомендация изучить возможность внедрения программ квалификации по новым специальностям и инновационным технологиям в сфере управления и обслуживания многоквартирных домов.