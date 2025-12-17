news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 17 декабря 2025 17:30

Егоров: Четверть обращений жителей Татарстана в Госсовет РТ касается ЖКХ

Читайте нас в
Телеграм
Егоров: Четверть обращений жителей Татарстана в Госсовет РТ касается ЖКХ
Андрей Егоров
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Четверть всех обращений граждан в Государственный Совет Татарстана связана с вопросами жилищно-коммунального хозяйства. Об этом на пресс-конференции заявил председатель Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Андрей Егоров.

По его словам, сфера ЖКХ остается одной из самых чувствительных для жителей республики, поскольку с ее работой люди сталкиваются ежедневно – от качества воды и электроснабжения до состояния подъездов и дворов.

Егоров отметил, что из каждых 100 обращений, поступающих депутатам Госсовета и в сам парламент республики, примерно 25 касаются именно коммунальных и жилищных вопросов. Среди наиболее частых тем – качество коммунальных услуг, работа управляющих компаний, благоустройство территорий.

Председатель профильного комитета подчеркнул, что для решения этих проблем в Татарстане выстроено тесное взаимодействие между Комитетом по жилищной политике и инфраструктурному развитию и Государственной жилищной инспекцией республики. По его оценке, такой формат сотрудничества является эффективным и выгодно отличается от практики других регионов.

«Мы выстроили плотный, рабочий тандем. Это партнерство позволяет оперативно реагировать на проблемы, предлагать изменения в законодательство и устранять системные недоработки в сфере ЖКХ», – отметил Егоров.

Он добавил, что совместная работа, основанная на практическом опыте, будет продолжена и в дальнейшем.

#ЖКХ #госсовет рт #Госжилинспекция РТ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Стаж для пенсии: учитывается ли самозанятость у жителей Татарстана

Стаж для пенсии: учитывается ли самозанятость у жителей Татарстана

17 декабря 2025
Отпуск за свой счет: сколько дней можно взять в Татарстане

Отпуск за свой счет: сколько дней можно взять в Татарстане

16 декабря 2025