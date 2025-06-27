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На главную ТИ-Спорт 27 июня 2025 14:13

Егор Титов считает, что «Спартаку» надо продать Манфреда Угальде

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Егор Титов считает, что «Спартаку» надо продать Манфреда Угальде
Фото: spartak.com

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался о нападающем «красно-белых» Манфреде Угальде.

«Ему немножко подпортила резюме весна. Но я уверен, что за ним наблюдают, он игрок своей сборной, где постоянно забивает, поэтому, если будет хорошее предложение, с хорошим ценником, надо его отдавать», – передает слова Титова «РБ Спорт».

Напомним, Угальде выступает за «Спартак» с января 2024 года. В сезоне 2024/25 костариканец стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 17 мячей. Манфред опередил Мирлинда Даку из «Рубина» (15) и Алексея Батракова из «Локомотива» (14).

«Спартак» финишировал четвертым в таблице РПЛ минувшего сезона с 57 очками.

#фк спартак #футбол #премьер-лига #спорт
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