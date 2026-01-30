Егор Титов: «Рахимов - человек непростой, с амбициями»

Фото: rubin-kazan.ru

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов в беседе с изданием «РБ Спорт» высказался по поводу увольнения из «Рубина» Рашида Рахимова.

«Как мне кажется, там не совсем футбольная история. Татарстан – сложный регион, там всегда что-то нефутбольное происходило. Ни в коем случае не хочу кого-то обидеть, но там всегда что-то внезапно происходит. Как вот и в истории с уходом Рахимова. Да, Рашид – человек непростой, с амбициями, требовательный, он был таким же футболистом, стал таким же тренером. Но сейчас что-то пошло не так, не знаю всех нюансов. Но то, что Рахимов для России топовый тренер – это даже не обсуждается», – сказал Титов.

Новым главным тренером «Рубина» вместо Рашида Рахимова стал испанский специалист Франк Артига.