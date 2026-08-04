Егор Титов оценил спорные решения судьи в матче «Ахмат» — «Спартак»

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Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Егор Титов высказался о ключевых судейских эпизодах в матче 2-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:1).

По его мнению, пенальти в ворота «Спартака» был назначен верно: вратарь Александр Максименко выкатил мяч партнёру, а тот взял его руками в штрафной. «Сегодня такие правила. Это требования ФИФА. Никаких вопросов», — сказал Титов Metaratings.

При этом он раскритиковал работу VAR в эпизоде с неназначенным пенальти после того, как с защитника «Спартака» Руслана Литвинова сняли бутсу. «VAR промолчал — грубейшая ошибка. Главный судья мог не увидеть, но ему должны были подсказать», — отметил Титов.

После двух туров «Спартак» набрал 6 очков и идёт в лидирующей группе. В 3-м туре красно-белые сыграют с «Краснодаром» 9 августа.