Егор Титов о «Рубине»: Видно, что футболисты опустошены

Недавняя звезда столичного «Спартака» и сборной России Егор Титов раскритиковал игру «Рубина» в нынешнем сезоне, назвав выступление казанцев «каторгой».

Шестикратный чемпион России отмечая неплохой состав «Рубина», считает, что игроки немотивированы.

«Играет ведь не Слуцкий — я уверен, он в состоянии донести до футболистов, что не так. Другой вопрос, что сами футболисты — это не уровень того ЦСКА, где были Акинфеев, Игнашевич, Алдонин, Думбия. В «Рубине» игроки немного другого уровня, хотя у Казани далеко не худший состав. Но видно, что футболисты опустошены. Это ответственность и тренера, но, ребята, вы выходите потухшие!»

Титов не понимает, как для казанцев футбол стал каторгой.

«Вы получаете зарплаты, премиальные, за вас люди болеют — как вас еще мотивировать-то надо? Мне непонятно это. Наше поколение играло практически бесплатно по сравнению с нынешними зарплатами. Но для нас футбол был праздником. А сейчас каждый матч “Рубина” — каторга. Переживаю за них. Не хочется, чтобы спустя 20 лет клуб вылетел в лигу ниже», — передает слова Титова Sport24.

Перед последним туром чемпионата РПЛ «Рубин» с 29 очками занимает 14-е место. Если завтра на своем поле казанцы проиграют «Уфе», то «Рубин» вылетит в ФНЛ, победа оставит команду Леонида Слуцкого в сильнейшей лиге. Так же будет при изменении существующего регламента РПЛ — большинство клубов считают, что на вылет ил лиги должен быть наложен регламент.