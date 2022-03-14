Егор Титов перед матчем «Рубин» - «Ростов»: «У казанцев все шансы, чтобы одержать победу»

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов поделился ожиданиями от игры 21-го тура Чемпионата России по футболу между «Рубином» и «Ростовом».

По словам бывшего футболиста красно-белых, фаворитами в предстоящей игре являются подопечные Леонида Слуцкого.

«Карпин вернулся в "Ростов". Понятно, что он многих игроков знает, но всё равно нужно время, чтобы втянуться. И это сейчас пойдёт в минус ростовчанам, на мой взгляд. "Рубин" важную победу в прошлом туре одержал. Очень хорош Лисакович, забивает и забивает после своего перехода, передачи отдаёт. Чуть ли не ключевым игроком стал этот нападающий в короткий срок. В неплохом настроении к этому матчу подходят казанцы. И я думаю, у них все шансы, чтобы одержать победу», — цитирует Титова «Чемпионат».

Игра состоится на стадионе «Ак Барс Арена» сегодня в 19:00 по московскому времени.

Напомним, ранее три легионера «Рубина» Андерс Дрейер, Сеад Хакшабанович и Филип Уремович приостановили контракты с клубом до лета 2022 года. Спортивная редакция «Татар-информа» представила, каким будет состав казанцев, если клуб покинут все иностранцы клуба.