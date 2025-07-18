Егор Тесленко: «Связка Видича и Фердинанда мне нравилась»

Защитник «Рубина» Егор Тесленко в интервью «Татар-Информу» рассказал, кем из защитников вдохновлялся в юности.

«У меня, наверное, не было отдельно взятого защитника. Была связка Видича и Фердинанда, которая мне нравилась», – сказал Тесленко.

В сезоне РПЛ 2024/25 Егор Тесленко провел 27 матчей за «Рубин», в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами.

Недавно защитник подписал новый контракт с казанским клубом до 2029 года.