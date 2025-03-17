Егор Тесленко стал лучшим игроком по удачным единоборствам в 21-м туре РПЛ

Фото: rubin-kazan.ru

Телеграм-канал «РУСТАТ» опубликовал лучших игроков 21-го тура РПЛ по разным статистическим показателям.

Согласно ему, центральный защитник «Рубина» Егор Тесленко стал лучшим по удачным единоборствам (20). Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов стал сильнейшим по созданным голевым моментам (4), вратарь «Химок» Никита Кокарев – по сейвам (4), защитник «Ахмата» Турпал-Али Ибишев – по отборам (6), игрок обороны «Факела» Сергей Божин – по перехватам (17), полузащитник ЦСКА Иван Обляков – по передачам под удар (6) и хавбек московского «Динамо» Хорхе Карраскаль – по удачным обводкам (10).

Напомним, в минувшем туре «Рубин» победил «Пари НН» (1:0) у себя дома. В данный момент казанцы идут на седьмом месте в таблице РПЛ. В следующем матче команда Рашида Рахимова сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Встреча состоится 30 марта в 19:30 по мск.