Егор Тарнавский встретился с Александром – защитником Родины и врачом на передовой

Фото: пресс-служба Исполнительного комитета Новошешминского муниципального района РТ

Руководитель Исполнительного комитета Новошешминского муниципального района Республики Татарстан Егор Тарнавский встретился с бойцом-хирургом Александром, который почти два года защищает Родину в зоне проведения специальной военной операции.

Александр рассказал о своей службе на передовой, отметив, что, несмотря на трудности, сохраняет позитивный настрой, который помогает ему и сослуживцам успешно выполнять боевые задачи.

В ходе встречи обсудили детали ближайшей отправки гуманитарного груза. Военнослужащий выразил искреннюю благодарность всем жителям района, чья поддержка — письма, посылки и финансовая помощь — придает силы и уверенность бойцам, показывая, что о них помнят и их ценят дома.

Егор Тарнавский поинтересовался, какая помощь нужна Александру и его семье.

«Подвиг наших бойцов, таких как Александр, невозможно переоценить. Они ежедневно рискуют жизнью, защищая нашу Родину. Наш долг – делать все возможное для их поддержки», – подчеркнул он.

«Мы всегда готовы помочь нашим бойцам и их семьям. Координировать гуманитарную помощь, решать бытовые вопросы, поддерживать морально – это самое малое, что мы можем сделать для вас. Ваши потребности – наш приоритет. Спасибо вам за ваш невероятный труд и мужество», – поблагодарил военнослужащих Тарнавский.