Егор Тарнавский: «Новошешминск – это село, мы не стремимся быть городом»

О том, что может стать брендом Новошешминского района, о проекте по выращиванию улиток, лошадях для Ким Чен Ына и планах превращения старой школы в эко-отель с грязелечебницей глава муниципалитета Егор Тарнавский рассказал в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову.





Егор Тарнавский: «Всестороннее социально-экономическое развитие – это ключевая задача, которую всегда ставит руководство нашей республики перед главами районов»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Прекрасно понимал ответственность, которая ляжет на мои плечи»

– Егор Александрович, вы уже 10 месяцев стоите у руля Новошешминского района, в том числе 5 месяцев в роли главы. При назначении какие задачи были перед вами поставлены, какие были ожидания?

– Я прекрасно понимал всю ответственность, которая ляжет на мои плечи. Я четыре года проработал в Дрожжановском районе на должности заместителя руководителя исполнительного комитета. То есть понимал все посылы, все основные проблемные вопросы муниципалитета. Семь лет практически в государственной власти – в должности заместителя министра. То есть я так или иначе понимал, какие основные аспекты и задачи стоят перед руководством района.

Конечно, перед собой, прежде всего, я ставил задачу максимально быстро вникнуть во все проблемы, в структуру экономики района, в социальные вопросы. Ну и, конечно, очень важно для меня было, потому что я не выходец из Новошешминского района, максимально направить свою энергию, свои силы на взаимодействие с населением района, понять все проблемные вопросы, чтобы сформировать отправную точку и уже дальше двигаться.

Всестороннее социально-экономическое развитие – это ключевая задача, которую всегда ставит руководство нашей республики перед главами районов. Потому что прежде всего глава района несет ответственность перед населением, перед жителями, ну и, конечно, за все вопросы отвечает.

– Предыдущий глава района Вячеслав Козлов был очень известным в республике руководителем. С его стороны какое-то напутствие было при назначении?

– Высокое уважение Вячеславу Михайловичу. Надо отдать должное, он руководил районом 15 лет, в непростые времена, и те результаты, те базовые результаты прежде всего, которые были сделаны в нашем районе, – это его заслуга. Он никогда не давал советы, он сразу сказал: «Все, новая точка отчета. Я всегда, если надо, подскажу, если будет необходимость». Мы с ним взаимодействуем исключительно, так скажем, в рамках человеческих отношений, надо отдать должное. Это сейчас мой трудовой путь на должности главы. Мы с ним взаимодействуем в рамках различных мероприятий, направлений, и я исключительно с высоким уважением к нему отношусь. Он ведет свою деятельность в районе, всегда мы с ним взаимодействуем, работаем дальше.

«Вячеслав Михайлович руководил районом 15 лет, в непростые времена, и те результаты, которые были сделаны в нашем районе, – это его заслуга» Фото: novosheshminsk.tatarstan.ru

«Недостаточно все-таки у нас перерабатывающей промышленности»

– Давайте поговорим об итогах прошедшего года. Есть ключевые отрасли. Мы знаем, что район аграрный, во-первых. Во-вторых, развита нефтедобыча. Как эти отрасли завершили год именно в рамках вашего района? В целом как экономика района себя чувствует? Предварительные итоги есть уже?

– Мы сейчас ожидаем результаты в рамках социально-экономического развития прошлого года. Если говорить об итогах, пока данные есть по третьему кварталу: мы занимаем 15-ю позицию в рейтинге среди муниципальных образований республики.

Основная структура экономики у нас, 81 процент, – это промышленность, нефтяная отрасль. И, соответственно, колоссальный вклад как в экономику, так и во все социальные сферы – со стороны нефтяного комплекса. У нас семь нефтяных компаний, они осуществляют деятельность на территории нашего района. В совокупности благодаря им поддерживается высокий уровень заработной платы. У нас средний уровень заработной платы ежемесячный порядка 95,5–96 тысяч рублей. Это неплохие показатели. Это, конечно, накладывает определенный отпечаток на кадровую работу, потому что все-таки основной контингент работает в нефтяной отрасли, что сказывается на работниках в бюджетном направлении. Но я думаю, мы это еще отдельно затронем.

Если говорить о ключевых показателях, то у нас валовой территориальный продукт составляет по итогам прошлого года предварительно 37 миллиардов рублей. Показатель довольно-таки неплохой.

Помимо нефтяной отрасли, вы правильно сказали, есть аграрный сектор. У нас два ключевых инвестора – это «АгроРаздолье» и «Шешма-Агро». Основная доля обрабатываемой площади лежит на их плечах. В целом у нас 11 сельскохозяйственных организаций и 57 крестьянско-фермерских хозяйств. Надо сказать, что показатели высокие. У нас урожайность составляет 37,8 центнера с гектара по зерновым. И заработные платы у нас достаточного уровня в сельском хозяйстве.

По валовому сбору в отрасли сельского хозяйства у нас 4,5 миллиарда рублей, если оценить это в действующих ценах. Но в то же время... В чем минус? В том, что все-таки недостаточный уровень развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Их доля составляет порядка 8 процентов. Это, конечно, мы воспринимаем как дальнейшие точки роста, то, где еще нам нужно работать. Поэтому сейчас все-таки направление – в эту отрасль.

Но в то же время недостаточно все-таки у нас перерабатывающей промышленности. Здесь тоже мы видим вектор дальнейшего развития и постараемся в этом направлении развиваться.

Где мы хотим максимально усилить – в отрасли туризма. Эта ниша у нас совершенно не занята. Это наши точки роста, пути дальнейшего развития. А так в целом по социально-экономическим показателям у нас довольно-таки высокие результаты. Выше, чем в 2024 году.

«В прошлом году в летний период приезжала делегация КНДР в рамках дружественного визита» Фото: novosheshminsk.tatarstan.ru

«Наметили пути взаимодействия по обмену опытом с КНДР»

– Если говорить более развернуто про сельское хозяйство, какие здесь приоритетные направления? Животноводство, растениеводство, зерно? На что делается акцент? В чем специфика района?

– У нас в отрасли сельского хозяйства – это растениеводство.

Мы ставим перед собой задачу развития отрасли животноводства прежде всего. При этом есть ключевые проекты, на которые мы ставим акценты. У нас сейчас прорабатывается проект в ООО «Закрома» по высокопродуктивной ферме. Порядка 2,5 тысячи голов. Эту работу сейчас ведем, идет проектирование. Кроме того, на базе этого предприятия будет высокотехнологичный семеноводческий центр, он запланирован. Вот это наша точка роста, один из ключевых проектов в отрасли сельского хозяйства. Над ним мы сейчас очень плотно работаем.

Я всегда говорю, что сейчас сельское хозяйство уже переходит на такой немного инновационный подход. И вот удалось проработать: у нас инвестор Рамиль Галимзянов сейчас приходит к нам с таким проектом, как проект по выращиванию улиток. Данный проект будет не просто направлен на выращивание улитки, в него в том числе будет вовлечено население в рамках кооперации. Мы сейчас подготовили соответствующий объект, который будет вовлечен в оборот и в дальнейшее производство. Думаю, в ближайшее время с этим проектом мы выйдем как с пилотным инновационным проектом в отрасли сельского хозяйства.

«Татарский конный завод №57 поставляет ко двору руководителя Северной Кореи поголовье» Фото: novosheshminsk.tatarstan.ru

Кроме того, на территории нашего района есть Татарский конный завод №57. Уникальный завод в своем роде по разведению орловской породы рысистых. Орловская порода, она исконно русская. 250 голов сейчас. Завод очень плотно ведет работу с КНДР. В прошлом году в летний период приезжала делегация в рамках дружественного визита. Наметили определенные пути дальнейшего взаимодействия по обмену опытом с корейской стороной. Завод поставляет ко двору руководителя Северной Кореи поголовье. Поэтому, я думаю, проект в этом направлении особо важен для нас. Ну и, кроме того, результаты есть в том, что многократные победители различных соревнований, различных скачек как раз представители нашего конного завода.

Вот это основные моменты, на которые мы ставим свое дальнейшее развитие в отрасли животноводства, в отрасли сельского хозяйства.

«В этом году мы планируем проведение капитального ремонта средней общеобразовательной школы» Фото: novosheshminsk.tatarstan.ru

«Планируем создать некий кампус для креативного формирования детей»

– Если говорить о развитии инфраструктуры района, то какие объекты были введены в последнее время, какие вы планируете? И в целом как оцениваете состояние инфраструктуры, социальной в первую очередь: больницы, школы, учреждения для молодежи и так далее?

– Я уже говорил, что 2025 год мы называем годом формирования заделов на будущий период.

Если говорить об инфраструктуре, то помимо дорожного строительства в прошлом году у нас было реализовано инвестиционных проектов по 17 республиканским программам на общую сумму чуть больше 200 миллионов рублей.

В 2026 году благодаря поддержке руководства республики на территории нашего района будут реализованы проекты на сумму более 1 миллиарда рублей. В этом году мы планируем проведение капитального ремонта средней общеобразовательной школы. При этом это не просто ремонт, мы планируем создать некий кампус для креативного формирования детей. В комплексе с футбольным манежем, который у нас построен, парковой зоной. Мы сейчас сформируем концепцию этого проекта. Он будет, я думаю, уникальным в своем роде. И, конечно, акцент делаем на технические специальности, потому что в этом учебном заведении в прошлом году был открыт энергокласс. В то же время мы не отходим от эстетического развития ребят. На этот проект, на капитальный ремонт будет направлено более 200 миллионов.

Особо знаковый проект в этом году – это строительство крытой ледовой арены. Более 600 миллионов рублей при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова будет направлено на этот объект. Это даст толчок дальнейшему развитию, можно так назвать, одного из национальных видов спорта нашей республики – хоккея. До конца текущего года мы этот объект завершим. Мы подошли комплексно к этому проекту и на грантовые средства компании «Татнефть» непосредственно близ ледовой арены сейчас проектируем экстрим-парк. Это не просто прогулочная часть какая-то, это будет спортивное сооружение с профессиональными элементами для экстремальных видов спорта.

– По модели парка «Урам» в Казани?

– Да, верно. Мы так его и называем, рабочее название – парк «Урам» на территории нашего района. Кроме того, мы ведем сейчас работу по дальнейшей реализации, дальнейшему проведению капитального ремонта Центральной районной больницы. Здесь тоже есть поддержка руководства нашей республики. Единственное, что проект особо дорогой, поэтому он будет реализован в несколько этапов. Но это позволит в дальнейшем создать очень комфортные условия как для жителей, так и для врачей, потому что особо важно в этой отрасли создать именно комфортные условия. Это задача на будущий период. В этом году начнем реализацию данного проекта.

Кроме того, отдельный акцент мы в части инфраструктуры ставим на благоустройство. У нас сейчас две очереди будущего проекта. Это благоустройство центральной нашей улицы – улицы Ленина. В этом году мы на 27 миллионов начинаем благоустройство первого этапа. Это максимально комплексное создание общественных мест, удобных парковок, прогулочных зон, велосипедная часть, освещение и т. д. И в последующем у нас подготовлен проект для заявки в Министерство строительства Российской Федерации. Это, так скажем, работа на среднесрочные перспективы, планируем в комплексе это все решить.

Отдельный акцент мы сейчас ставим на благоустройство. В прошлом году эту работу начали. Мы начали убирать различные устаревшие уже сооружения, лишнюю поросль, которая уже как сорняк просто росла. И сейчас мы переориентируемся на посадку хвойных. То есть мы хотим создать очень комфортную зону для того, чтобы наш район был неким оазисом. Для того, чтобы людям, прежде всего, было комфортно. Вот это в части инфраструктуры.

Конечно, отдельная высокая благодарность руководству за выделение дополнительных средств на дорожное строительство. В текущем году дополнительно, помимо Дорожного фонда, выделено еще 113 миллионов на дополнительные мероприятия в рамках строительства, капитального ремонта дорог. Но есть еще задачи на дальнейший период. У нас еще осталась одна дорога в сторону Чистопольского района, там пять участков, чуть больше 13 километров. Мы ее тоже сейчас прорабатываем в рамках включения в проектирование. Решив этот вопрос, мы все дороги на территории нашего района максимально приведем в правильное, удобное состояние для того, чтобы было комфортно.

А так в целом дорожное строительство, конечно, один из фронтов работы. Но опять же, понимаете, инфраструктура – это лишь инструмент, как правильно вы сказали, для развития социального блока в дальнейшем. Заделы сделаны, есть определенные уже проекты на 2027-й и в перспективе на 2028 год. Будем работать.

«Отдельный акцент мы сейчас ставим на благоустройство. В прошлом году эту работу начали» Фото: novosheshminsk.tatarstan.ru

«У нас есть некоторые проблемные вопросы по воде»

– Республиканские программы, в частности «Наш двор» и другие: что можете рассказать об их реализации в районе?

– Мы ведем работу также по проведению капитального ремонта многоквартирных домов. В прошлом году был проведен частичный капитальный ремонт в семи объектах – многоквартирных домах.

В этом году мы немного пересмотрели подход и сейчас стараемся провести капитальный ремонт в одном-двух объектах, но сделать это комплексно. То есть если имеется потребность провести крышу, фасад, инженерные системы, мы берем дом и реализуем комплексно, нежели точечно. Мы стараемся в этом году начать применять такой подход. Поэтому мы определили два дома, на которых комплексно будем проводить полностью весь ремонт, начиная от фасада, заканчивая инженерными сетями, подъездами и так далее.

Помимо прочего, это и капитальный ремонт сетей канализации. У нас это также проводится по дорогам, сетям водоснабжения.

У нас есть некоторые проблемные вопросы по воде. В этом году мы совместно с Министерством экологии и природных ресурсов нашей республики включили два населенных пункта для проведения поисково-оценочных работ по поиску качественной питьевой воды. Это очень важно, это, прежде всего, здоровье наших жителей. Есть еще дополнительные экологические проекты – расчистка русел рек и капитальный ремонт гидротехнических сооружений.

Стараемся сейчас применить некий комплексный подход по всем направлениям.

– Когда жители района приходят к вам на прием или в другой форме обращаются в администрацию, какие темы самые массовые в плане запросов?

– Мы в период с августа по сентябрь провели 52 схода, встреч с жителями, с трудовыми коллективами. Это позволило ознакомиться с проблемными вопросами, ознакомиться с территорией глубже.

Мы более 90 вопросов получили от населения. На сегодня порядка двадцати двух решено. Но есть быстрые для решения вопросы, есть долгие. Какие-то получается здесь и сейчас решить. Основной пласт этих всех вопросов касается дорожного строительства, дорожного ремонта – то, что я вам уже рассказал. Мы это прежде всего взяли в работу.

Если говорить по дорожному строительству – к примеру, поднимали вопрос по проведению капитального ремонта дороги в Нижнекамском районе. Это населенный пункт Шереметьевка. Мы по этой дороге непосредственно граничим с этим населенным пунктом, с Нижнекамским районом. По этой дороге основной поток в сторону Нижнекамска идет и в нашу сторону. И он особо касается жителей. При поддержке республики и благодаря руководству Нижнекамского района эту дорогу удалось сделать, и это решило проблему.

Есть дорога, по которой необходимо провести оформление документов. Мы планомерно тоже эту работу ведем. Это основной пласт вопросов по дорожному направлению. Благо на это есть финансирование, на это есть программные продукты, которыми мы успешно пользуемся.

«В прошлом году был проведен частичный капитальный ремонт в семи объектах – многоквартирных домах» Фото: novosheshminsk.tatarstan.ru

«Арендное жилье в среднем в районе сейчас 20–25 тысяч рублей. Это довольно-таки высокая стоимость»

– Практически во всех муниципалитетах есть проблема привлечения кадров. В медицину, в образование. И есть способы, как те или иные города и районы этот вопрос решают. Либо с помощью предоставления жилья, либо в виде подъемных. Как эта работа ведется в Новошешминске?

– Это одно из основных направлений работы, когда я пришел в район, – создать комфортные условия как раз для молодых специалистов. Для того, чтобы ребята смогли возвращаться в район, либо создать комфортные условия тем, которые уже работает в нашем районе. Если говорить о заработной плате, то я уже сказал, что зарплаты довольно-таки достойные. Но в то же время есть проблема с жильем.

Тут момент такой: полтора года назад по территории нашего района сдали высокоскоростную дорогу до Альметьевска. Строителям снимали жилье, платили за ее аренду компании, и арендная плата выросла. Арендное жилье у нас в среднем в районе сейчас 20–25 тысяч рублей. Это довольно-таки высокая стоимость. Рынок пока не отреагировал так, как должен себя отрегулировать в данном случае.

Конечно, вначале мы эту задачу перед собой поставили, и сейчас в этом направлении у нас есть решение. Есть поддержка по строительству 24-квартирного арендного дома на территории нашего района. Это 12 двухкомнатных, 12 однокомнатных квартир, которые мы в последующем планируем предоставлять в аренду для работников бюджетной отрасли. Это и работники органов местного самоуправления, и, конечно же, системы здравоохранения, образования и т. д. Стоимость аренды в среднем будет чуть больше 100 рублей за квадратный метр, то есть, грубо говоря, 50 квадратов за 5,5–6 тысяч рублей. Это, я думаю, комфортные условия. Это большая поддержка от нашего района.

Кроме того, есть поддержка со стороны нефтяных компаний. Они также строят жилье для своих сотрудников, это наши работники, жители нашего района. В прошлом году компания «Шешмаойл» сдала 10 домов для своих сотрудников, в этом году начинается строительство следующих домов. «Татнефтепром» также сдал для своих сотрудников два дома.

Кроме того, есть жилье для семей, которое мы можем сдавать в аренду тоже по комфортной стоимости – порядка 4,5–5 тысяч рублей. 101 квадратный метр – двухэтажные дома.

Есть еще к чему стремиться, в этом направлении мы двигаемся и видим самое главное – нужно создать, прежде всего, условия по жилью.

Кроме того, мы с прошлого года применили практику поддержки работников системы образования, молодых учителей, которые приехали к нам в район.

Первые три года мы увеличили им выплаты, ежегодно выплачиваем по 100 тысяч рублей в течение трех лет. Эта практика показала свои результаты, и мы ее в текущем году применяем и для работников системы здравоохранения, для работников органов внутренних дел. И по линии Министерства по чрезвычайным ситуациям мы тоже эту практику ввели.

Результаты, наверное, будут не сегодня, не завтра, может быть, в последующие годы, но я думаю, вот эта полномерная работа по работе с молодыми специалистами, она даст свой результат. Даже если сказать по органам местного самоуправления, то у нас сейчас практически заняты все вакансии и работают молодые ребята. Они хотят работать, хотят дальше развиваться.

Работаем точечно, потому что с высокой трибуны говорить и призывать: «приезжайте в район» – сложно и, наверное, неправильно. Поэтому мы стараемся, я лично встречаюсь и со студентами, и с выходцами из нашего района для того, чтобы показать, как комфортно проживать в районе. Даже по себе я не чувствую никакого различия между крупным городом и сельским районом. У нас комфортные условия, которые мы дальше должны приумножать, и создавать, и показывать.

Ну и, наверное, нужно привлекать со стороны, потому что высококвалифицированные специалисты есть и в других районах, регионах. Работать в Татарстане очень престижно. Поэтому в этом направлении мы тоже хотим наладить свою работу. Для того, чтобы усиливать и создавать конкурентоспособную команду нашего района.

«Нужен единый оператор, который будет развивать и сферу событийного туризма, исторического туризма, сельского туризма» Фото: novosheshminsk.tatarstan.ru

«Туристический потенциал нашего района недооценен»

– Если говорить о населении района, какова сейчас численность и динамика? Рождаемость, демография. Что делается в этом направлении?

– У нас сейчас численность 12 316 человек. К сожалению, снижение пока есть. Около 70 человек ежегодно, к сожалению.

Но я думаю, что точка невозврата, она не пройдена. Поэтому, я думаю, мы вектор переориентируем все-таки, это основная задача.

Одна из основных проблемных точек – это все-таки демография. Есть к чему стремиться. Пока убыль населения присутствует. Поэтому стараемся [решать проблему] планомерно.

Работа комплексная: создание комфортных условий в системе здравоохранения, качественных услуг, спортивный, здоровый образ жизни. И, конечно, привлечение специалистов, возвращение молодых ребят и создание для них условий, чтобы они могли формировать семьи и дальше развиваться в районе.

– В конце 2024 года на площадке АИР были озвучены проекты по развитию туризма в вашем районе. В частности, речь шла о лечении грязями, о минеральной воде, коневодстве, пчеловодстве. Есть какие-то подвижки в этом направлении?

– Да, мы сейчас прорабатываем вопрос по строительству эко-отеля на территории нашего района, в селе Слобода Черемуховая. Есть инвестиционный проект, тоже уникальный, по вовлечению в первый этап старой школы, которая сейчас уже не используется. Уникальное здание, уникальная архитектура и непосредственная близость лечебных грязей.

Мы сейчас этот проект ведем. Стоимость первого этапа оценивается в 344 миллиона рублей. Один из ключевых проектов, я думаю, для нашего района.

Все-таки я считаю, что туристический потенциал, исторический потенциал нашего района недооценен. Новошешминск берет начало с 1610 года как оборонительная крепость. У нас есть уникальных пять слобод вокруг, у нас есть уникальные защитные валы, уникальные церкви, храмы древние. И вот вокруг этого мы планируем создать некую такую концепцию развития туризма. Но нужен единый оператор, который будет развивать и сферу событийного туризма, исторического туризма, сельского туризма. И как раз этот эко-отель послужит базой для проживания, для развития и дальнейшего движения в этом направлении.

Ну и, конечно, исторически у нас сложилось очень хорошее, удивительное развитие коневодства. У нас более 800 голов на территории нашего района. Конный завод, конечно, есть. Туризм развивается в этом направлении.

Кроме того, у нас есть развитие туризма, прогулочных различных направлений в Зиреклинском сельском поселении с использованием карачаевской породы. Но, к сожалению, нет единого оператора. В этом направлении мы видим свое развитие. Тем более, как я уже сказал, логистика позволяет развивать это направление.

«Мы себя и позиционируем, что мы экологически чистый район, и я думаю, что это будет цеплять» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы не стремимся быть городом»

– Кстати, о логистике. Строительство крупной автомагистрали как повлияло на коммуникацию с Казанью, Чистополем, Закамьем? Что изменилось? Сколько времени сейчас стала занимать дорога?

– Я оцениваю всегда по времени, потому что особо важно для нас время.

До Казани – где-то 1 час 30–40 минут.

– А было?

– Два – два с половиной часа. Но надо понимать, что это и ускоряет передвижение, и обеспечивает безопасность и т. д.

При этом город Казань – это самый дальний в данном случае город из крупных городов нашей республики. Если говорить об Альметьевске, то где-то 45 минут едем. Нижнекамск, соответственно, около часа.

Место расположения нашего района удивительное.

– В центре?

– Можно так сказать. Мы так себя позиционируем.

Все, когда к нам приезжают, удивляются, что так быстро. Я сам лично в Казань по рабочим моментам могу два раза съездить – туда и обратно. И, в принципе, очень комфортно.

Поэтому это дальнейшая точка роста для нашего района. Я думаю, что логистика у нас уникальная. И экономика, как я уже сказал: у нас не исключительно аграрный район, у нас и нефтяная отрасль. И в то же время у нас благоприятная и комфортная экология в районе. Поэтому все основы есть, точки роста есть. Будем их использовать.

– Если говорить о социально-экономическом развитии района, он находится на хороших местах – в верхней части таблицы, условно говоря. Но при этом всегда было такое восприятие: вроде бы район успешный, но нет некоего бренда своего. Допустим, если мы про крупные города говорим, там понятно: Набережные Челны – столица автопрома, Нижнекамск – столица нефтехимии, Альметьевск – нефтяная столица. С районами, в которых небольшая численность населения, немного сложнее. Вы как видите, в чем может быть бренд Новошешминского района?

– Очень хотелось бы показать, что Новошешминск – это село, мы не стремимся быть городом. У нас есть все условия развиваться, жить в таком формате населенного пункта. Мы хотим показать, что Новошешминск – это село, в котором хочется развиваться, хочется жить, вот такой бренд мы для себя взяли, такой вектор.

Вы правильно сказали, на мой взгляд: многие не знают о нашем районе. Поэтому мы сейчас ставим перед собой задачу развиваться в направлении взаимодействия со средствами массовой информации. То есть мы стараемся показывать свою работу, показывать уникальность нашего района, заходим с новыми подходами. Мы взаимодействуем не только с классическими средствами массовой информации, в том числе и с блогерами.

Мы проводили в прошлом году мероприятие «Село не равно колхоз», где собрали блогеров в нашем районе, которые пожили несколько дней. Ознакомились с историей, пожили в селе, посмотрели, как устроено село на территории Республики Татарстан. Тем самым мы хотим показать, как комфортно развиваться в любом населенном пункте, и село никоим образом не уступает крупному городу. У нас по большому счету все есть – и инфраструктура соответствующая, и различные маркетплейсы, и т. д. Я сразу обратил внимание на то, что недооценен потенциал района, в этом направлении мы сейчас стараемся активно развиваться.

«Это направление у нас всегда на отдельном счету. Благодаря нашим волонтерам на территории нашего района удалось почти 200 тонн гуманитарной помощи направить в зону СВО» Фото: novosheshminsk.tatarstan.ru

«Удалось почти 200 тонн гуманитарной помощи направить в зону СВО»

– Вы вкратце упомянули об экологии. Вы работали заместителем министра экологии и природных ресурсов республики. В тот период со стороны как вы видели район, были ли какие-то проблемы тогда в нем именно в вопросах экологии?

– Ни на тот момент, ни сейчас вопросов и проблемных моментов по экологии нет, потому что, как я уже сказал, у нас нет крупных промышленных производств, нет перерабатывающей промышленности. Это, конечно, накладывает отпечаток с точки зрения положительного экологического состояния. Когда я работал заместителем министра, была аналогичная ситуация, аналогичный взгляд. То есть ни в каких проблемных моментах Новошешминский район никогда не всплывал.

Мы реализовывали на тот момент несколько проектов: проводили капитальный ремонт гидротехнических сооружений, расчищали реку Шешма на территории нашего района, реку Студенец. В этом направлении также сейчас прорабатываем совместно с Министерством экологии, с федеральным центром три проекта, которые в последующем планируем включить к финансированию в рамках защиты бюджетных проектировок. Мы себя и позиционируем, что мы экологически чистый район, и я думаю, что это будет цеплять.

– Поддержка семей участников СВО, подшефных территорий: что делается в районе в этом направлении?

– Это направление у нас всегда на отдельном счету. Благодаря нашим волонтерам на территории нашего района удалось почти 200 тонн гуманитарной помощи направить в зону проведения специальной военной операции. У нас 172 бойца из нашего района, которые ушли и защищают Родину.

Мы обеспечиваем постоянную поддержку, сам тоже три раза был в зоне проведения специальной военной операции. Охватываем все направления, это и северная часть, центральная и южная часть, и поддерживаем наших бойцов. Ну и, конечно, во главе угла у нас работа и поддержка семей участников специальной военной операции. Закрываются все вопросы и прорабатываются любые потребности. Начиная от вопросов по обеспечению дровами, заканчивая какими-то моментами более глубокого детального характера, которые требуют детальной проработки с комплексным подходом.

Я думаю, что такой колоссальной поддержки, как наша республика, никто не оказывает. В этом направлении мы особо работаем и с женами, и с детьми, и с семьями бойцов. Ну и, конечно, с самими ребятами.

«У нас не исключительно аграрный район, у нас и нефтяная отрасль. И в то же время у нас благоприятная и комфортная экология в районе» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Прорабатываем некий формат колледжного обучения на территории нашего района»

– Нынешний год в Новошешминском районе – это Год всестороннего развития детей и молодежи. В чем цели и задачи этого проекта? Какого ждете результата?

– Это была инициатива депутатов районного совета, и было принято решение 2026 год ознаменовать Годом всестороннего развития детей и молодежи. Почему? Потому что мы поняли, что проводится ряд мероприятий в этом направлении, их надо систематизировать и правильно упаковать.

Основная задача в том, чтобы формировать у ребят компетенции, давать им возможность для всестороннего развития. Это и техническая направленность, и эстетическая направленность, чтобы они потом смогли развиваться дальше. Мы сейчас ведем активную работу с высшими учебными заведениями, наши ребята каждую неделю выезжают в КАИ для обучения авиамоделированию, управлению беспилотными летательными аппаратами. Исключительно положительный отзыв от родителей, ну и, конечно, от самих ребят.

Кроме того, сейчас прорабатываем проект с Казанским энергетическим университетом. Здесь уже более глубокая работа по колледжным направлениям, потому что у нас, к сожалению, нет средних специальных учебных заведений. Соответственно, это накладывает определенный отпечаток – ребята после 9 класса уезжают в другие районы и там получают образование.

Мы прорабатываем некий формат колледжного обучения на территории нашего района в рамках параллельного обучения в школах. Кроме того, мы взаимодействуем с IT-парком имени Башира Рамеева, наши ребята там усиливают свои компетенции в робототехнике.

В прошлом году наши ребята впервые приняли участие в международном форуме Kazan Digital Week – в битве роботов. Ребятам очень это понравилось, и дальше мы их компетенции усиливаем. Это я про точечные такие проекты рассказал, но основная задача этого года – сформировать программу. Она уже сформирована для того, чтобы мы планомерно могли обеспечить и финансирование, обеспечить уже комплексные проекты для того, чтобы ребятам дать возможность развиваться дальше.

Мы, конечно, во взаимодействии с молодежью в данном случае, и детьми, и молодежью. Естественно, сформировать у самих ребят вот это креативное мышление для того, чтобы они могли развиваться и применить эти подходы в своей будущей жизни. Ну и, конечно, в нашем районе в целом.

– Желаем вам успехов в этой работе.

– Спасибо.