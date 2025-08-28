news_header_top
Егор Сорокин: «Рахимов говорил, что я не футболист. Доказываю ему обратное»

Фото: © Владимир Васильев, «Татар-Информ»

Бывший защитник казанского «Рубина» Егор Сорокин, ныне выступающий за казахстанский «Кайрат», рассказал, почему после выхода в основной турнир Лиги чемпионов опубликовал пост с приветом Рашиду Рахимову и спортивному директору «Рубина» Константину Дзюбе.

«Это люди, которым я оказался не нужен. В первый же мой день в «Рубине» Рахимов сказал мне: «Мы тебя тут не ждали». У меня — своя дорога, у него — своя. Рахимов мне говорил, что я не футболист. А я доказываю ему обратное», – приводит слова Сорокина Sport 24.

Напомним, 26 августа «Кайрат» впервые в своей истории пробился в основной этап Лиги чемпионов, обыграв в последней отборочной стадии шотландский «Селтик» в серии пенальти.

Фото: соцсети Егора Сорокина

