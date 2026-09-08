Егор Соколов — о переходе в «Ак Барс»: «В хоккее все меняется за один день»

Фото: hctorpedo.ru

Бывший нападающий «Торпедо» Егор Соколов, находящийся в Москве в ожидании вылета в Казань, прокомментировал свой переход в «Ак Барс».

Соколов опроверг слухи о нежелании играть за нижегородский клуб. По его словам, он много работал летом в Америке, вернулся в Россию, подписал контракт и был намерен доказать свою пользу команде.

Хоккеист также признался, что готовился к сезону в Нижнем Новгороде и очень хотел сыграть на новой арене, однако хоккейная жизнь внесла коррективы.

«Так получилось. Теперь начинается новая глава. Очень хочу уже прилететь в Казань, познакомиться со всеми и выйти играть за «Ак Барс», — приводит слова Соколова его заявление в социальных сетях.

Отдельную благодарность игрок выразил своей супруге-канадке, которая, несмотря на культурные различия, отлично его понимает и поддерживает.

Сейчас жена с дочерью остаются в Нижнем Новгороде, и Соколову предстоит организовать их переезд.

Завершая, хоккеист поблагодарил «Торпедо», Нижний Новгород и болельщиков за проведенный год, отметив, что у него осталось много хороших воспоминаний: друзья в команде и люди, с которыми он познакомился вне хоккея.

«Были взлеты, были падения, но я ни о чем не жалею. Еще увидимся», — заключил Соколов.