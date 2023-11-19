Егор Крид подал в суд на Мизулину и Лигу безопасного интернета

Певец Егор Крид (Булаткин) подал иск к Екатерине Мизулиной и возглавляемой ей Лиге безопасного интернета. Документ появился в картотеке дел Замоскворецкого районного суда Москвы.

Иск зарегистрирован 16 ноября и относится к категории «О защите чести, достоинства, деловой репутации к гражданам и юридическим лицам».

Ранее Лига обвинила певца в рекламе онлайн-казино, средства от доходов которых могут пойти на финансирование ВСУ. После этого Twich-канал Крида был заблокирован.