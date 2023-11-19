Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Егор Крид подал в суд на Мизулину и Лигу безопасного интернета
Певец Егор Крид (Булаткин) подал иск к Екатерине Мизулиной и возглавляемой ей Лиге безопасного интернета. Документ появился в картотеке дел Замоскворецкого районного суда Москвы.
Иск зарегистрирован 16 ноября и относится к категории «О защите чести, достоинства, деловой репутации к гражданам и юридическим лицам».
Ранее Лига обвинила певца в рекламе онлайн-казино, средства от доходов которых могут пойти на финансирование ВСУ. После этого Twich-канал Крида был заблокирован.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»