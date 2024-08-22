Егор Коршков: «Почему в «Ак Барс»? Это команда c большой историей, давно не выигрывала»

Егор Коршков

Фото: ak-bars.ru

«У меня была возможность выбирать, поэтому решил не оставаться в Хабаровске»

Егор, как тебе Казань? Обычно всем нравится инфраструктура и база.

Да, здесь все удобно, хорошо. Мы потихоньку обживаемся, квартиру сняли рядом с ареной. Бытовые вопросы пока еще остались. По большому счету, еще не успели посмотреть город, разочек только съездили погулять по улице Баумана. И на этом все.

Почему решили жить не на базе, а снимать жилье?

Хотелось поближе к арене. Все-таки там будет основной тренировочный процесс проходить.

Приятно после года на Дальнем Востоке вернуться в европейскую часть страны, в привычный часовой пояс? Не хватало этого?

Где-то не хватало. Но все равно ты на Дальнем Востоке привыкаешь к этому. Там ты выбираешь какое-то определенное время, и по нему живешь. Мы старались жить по новосибирскому времени. Тем более, по сезону ты не так обращаешь на это внимание – постоянные игры были. Но где-то семье было неудобно. У нас все знакомые и друзья в основном в Москве и Ярославле. Поэтому первое время было тяжело. Потом уже привыкли.

А тут обычное время. Конечно, это попроще.

Весной была информация, что тобой интересовался ряд топ-команд КХЛ. В итоге ты оказался в «Ак Барсе». Почему именно Казань?

Команда c большой историей, давно не выигрывала. Можно сказать, большая перестройка была. Всем есть что доказывать. Сыграло определенную роль то, что Анвар Рафаилович (Гатиятулин) позвонил. Обсудили этот вопрос, и выбор пал на Казань.

А остаться в Хабаровске для тебя не было вариантом?

Предложение было, но я сам хотел быть поближе к дому. Тем более, у меня была возможность выбирать. Поэтому решил, что не буду оставаться в Хабаровске.

В Хабаровске ты был лидером и любимцем публики.

Каждый сезон нужно заново доказывать и стараться держать ту планку, которую ты поднял.

Анвар Гатиятулин Фото: ak-bars.ru

«Гатиятулин может и голос повысить, если что не так»

Какие впечатления от Анвара Гатиятулина? Это спокойный тренер, без каких-то взрывных эмоций?

Где-то может голос повысить, если что-то не так, но это нормально в нашей работе. Все же по-разному воспринимают информацию.

А тебе как комфортнее? Тот, кто как Знарок, который может наорать, или такой корректный?

Думаю, к каждому моменту нужно по-своему относиться. Где-то надо «вставить», где-то наоборот надо расслабить команду. Это тренерская работа – чувствовать команду.

Анвар Рафаилович похож на Мартемьянова по манере работы и общению? Тоже спокойный?

Не скажу, что Андрей Алексеевич прям спокойный. Он тоже взрывался, когда мы что-то неправильно делали.

Говорят, что Гатиятулин изменился после поездки в Северную Америку. Стал предлагать что-то новое. Тебя удивили его тренировки? Некоторые сравнивают его занятия с занятиями Боба Хартли.

У многих тренеров есть упражнения, которые похожи на те, что практикуют в Северной Америке и России. Примерно одно и то же у тренеров. Возможно, точечно взял оттуда и отсюда. Поэтому у него хороший тренировочный процесс.

И раз уж о Канаде заговорили. По твоим ощущениям, остался незакрытый гештальт после «Торонто»? Мысли, что обязательно еще вернешься посещают?

Будет предложение – рассмотрим этот вариант. Пока у меня два года контракта в Казани, потом дальше видно будет. Мыслей, что обязательно надо вернуться, нет.

Андрей Мартемьянов Фото: hcamur.ru

«Пару раз выхватили от Мартемьянова, и больше не было у нас утю-тю»

Как тебе игра с новыми партнерами?

Сейчас есть время, чтобы найти эту химию между партнерами. Все равно все больше зависит от меня в большей степени, как я играю. Если ты чувствуешь игру, хорошо играешь, то и партнерам легче с тобой играть.

В Мытищах уже получилось неплохо. Классный розыгрыш большинства, передача на Юдина которая обернулась голом.

Да, после первой игры взаимопонимание уже появилось, начали друг друга чувствовать, притерлись друг к другу. Время еще есть, к сезону подойдем уже в хороших кондициях.

В «Ак Барсе» тебя поставили в связку к лучшим хоккеистам прошлой второй половины сезона, Семенову и Кошелеву. Оценил игровой интеллект Семенова?

Да. Есть такое.

Вернемся к твоему успеху прошлого сезона. Андрей Мартемьянов, говорят, умеет работать с хоккеистами. Не его ли это влияние?

У нас же сначала тоже не все хорошо получалось. Потом мы с ним поговорили, состоялся у нас один разговор между собой. Он сказал: просто успокойся, играй, и у тебя все придет через работу. Дальше так и получилось – играл все лучше и лучше.

Попадало от него, если играли слишком «утю-тю»?

Он больше к команде обращается. На личности редко переходит. Пару раз у нас было такое. Например, в Тольятти в начале сезона, когда мы крупно проиграли, вот тогда выхватили от него. А так в целом всегда все по делу было. И больше не было таких ситуаций, когда «утю-тю».

Когда Хохлачев попал в скандальную историю с забегом на крышу машины, какая была реакция? Насколько это типичные истории для «Амура»?

Я думаю, что нетипично. Что произошло, то произошло. Думаю, это где-то даже сплотило нас в определенный момент. Даже на пользу сыграло. Конечно, не очень хорошая ситуация, что шумиха поднялась, что это вышло в поле СМИ, раздули это. Со всеми в каждой команде случаются какие-то истории. Просто где-то это не попадает в инфополе, успевают заминать эту тему. Но тут случилось как случилось, нельзя осуждать ребят, что они такие плохие, а мы все такие хорошие.

«За "Локомотив" была добрая зависть, но "Металлург" их тактически переиграл»

После твоего прошлогоднего обмена «Локомотив» дошел до финала Кубка Гагарина. Не обидно, что так вышло?

Не могу сказать, что обидно. У нас такая жизнь, что ты не застрахован, ты же не можешь всю жизнь в одном клубе просидеть. Хорошо, конечно, но бывают разные ситуации. У меня сложилась такая ситуация. Не скажу, что обидно. Наоборот, где-то переживал за ребят в финале. Такой шанс не каждый год представляется. Может где-то зависть была, но она была добрая – рад был за ребят. Что они достигли такого.

Что, по-твоему, изменилось в «Локомотиве» за год? Почему такой рывок в качестве?

Честно говоря, не так плотно следил, пока в Хабаровске играл. Но там всегда была система. Просто до этого чуть-чуть не хватало, например, когда с ЦСКА едва не прошли, 4-3 в серии сыграли. В прошлом сезоне получилось пройти, вдохновились победой над ЦСКА и дальше пошли.

А что случилось в финале, как думаешь? Как будто «Локомотиву» просто не хватило на весь плей-офф и в финале доигрывали выгоревшие угольки.

Реализации не хватило, думаю. И в целом «Металлург» их переигрывал тактически.

Ты считаешь себя все-таки больше воспитанником казахстанской школы, чем новосибирской?

Думаю да. В «Казахмысе», всю школу прошел там. В выпускной год только вернулся в Россию.

А не было вариантов связать свою карьеру с Казахстаном? Наверняка, оттуда поступали предложения о гражданстве, заиграть за их сборную?

Там как получилось. Контракт в Астане закончился и наверху все начало меняться. Не было никаких предложений, и мы решили, что надо возвращаться. Поехали в Ярославль, а дальше уже не было смысла что-то обсуждать.