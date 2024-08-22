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Спорт 22 августа 2024 08:00

Егор Коршков: «Почему в «Ак Барс»? Это команда c большой историей, давно не выигрывала»

Егор Коршков пополнил состав «Ак Барса» первым из новичков «перестроечного» созыва. В интервью «ТИ-Спорту» нападающий рассказал о первых впечатлениях от казанского клуба и работы с Анваром Гатиятулиным. А также о дальневосточном этапе своей карьеры, опыте игры в НХЛ и многом другом.

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Егор Коршков: «Почему в «Ак Барс»? Это команда c большой историей, давно не выигрывала»
Егор Коршков
Фото: ak-bars.ru

«У меня была возможность выбирать, поэтому решил не оставаться в Хабаровске»

Егор, как тебе Казань? Обычно всем нравится инфраструктура и база.

Да, здесь все удобно, хорошо. Мы потихоньку обживаемся, квартиру сняли рядом с ареной. Бытовые вопросы пока еще остались. По большому счету, еще не успели посмотреть город, разочек только съездили погулять по улице Баумана. И на этом все.

Почему решили жить не на базе, а снимать жилье?

Хотелось поближе к арене. Все-таки там будет основной тренировочный процесс проходить.

Приятно после года на Дальнем Востоке вернуться в европейскую часть страны, в привычный часовой пояс? Не хватало этого?

Где-то не хватало. Но все равно ты на Дальнем Востоке привыкаешь к этому. Там ты выбираешь какое-то определенное время, и по нему живешь. Мы старались жить по новосибирскому времени. Тем более, по сезону ты не так обращаешь на это внимание – постоянные игры были. Но где-то семье было неудобно. У нас все знакомые и друзья в основном в Москве и Ярославле. Поэтому первое время было тяжело. Потом уже привыкли.
А тут обычное время. Конечно, это попроще.

Весной была информация, что тобой интересовался ряд топ-команд КХЛ. В итоге ты оказался в «Ак Барсе». Почему именно Казань?

Команда c большой историей, давно не выигрывала. Можно сказать, большая перестройка была. Всем есть что доказывать. Сыграло определенную роль то, что Анвар Рафаилович (Гатиятулин) позвонил. Обсудили этот вопрос, и выбор пал на Казань.

А остаться в Хабаровске для тебя не было вариантом?

Предложение было, но я сам хотел быть поближе к дому. Тем более, у меня была возможность выбирать. Поэтому решил, что не буду оставаться в Хабаровске.

В Хабаровске ты был лидером и любимцем публики.

Каждый сезон нужно заново доказывать и стараться держать ту планку, которую ты поднял.

Анвар Гатиятулин

Фото: ak-bars.ru

«Гатиятулин может и голос повысить, если что не так»

Какие впечатления от Анвара Гатиятулина? Это спокойный тренер, без каких-то взрывных эмоций?

Где-то может голос повысить, если что-то не так, но это нормально в нашей работе. Все же по-разному воспринимают информацию.

А тебе как комфортнее? Тот, кто как Знарок, который может наорать, или такой корректный?

Думаю, к каждому моменту нужно по-своему относиться. Где-то надо «вставить», где-то наоборот надо расслабить команду. Это тренерская работа – чувствовать команду.

Анвар Рафаилович похож на Мартемьянова по манере работы и общению? Тоже спокойный?

Не скажу, что Андрей Алексеевич прям спокойный. Он тоже взрывался, когда мы что-то неправильно делали.

Говорят, что Гатиятулин изменился после поездки в Северную Америку. Стал предлагать что-то новое. Тебя удивили его тренировки? Некоторые сравнивают его занятия с занятиями Боба Хартли.

У многих тренеров есть упражнения, которые похожи на те, что практикуют в Северной Америке и России. Примерно одно и то же у тренеров. Возможно, точечно взял оттуда и отсюда. Поэтому у него хороший тренировочный процесс.

И раз уж о Канаде заговорили. По твоим ощущениям, остался незакрытый гештальт после «Торонто»? Мысли, что обязательно еще вернешься посещают?

Будет предложение – рассмотрим этот вариант. Пока у меня два года контракта в Казани, потом дальше видно будет. Мыслей, что обязательно надо вернуться, нет.

Андрей Мартемьянов

Фото: hcamur.ru

«Пару раз выхватили от Мартемьянова, и больше не было у нас утю-тю»

Как тебе игра с новыми партнерами?

Сейчас есть время, чтобы найти эту химию между партнерами. Все равно все больше зависит от меня в большей степени, как я играю. Если ты чувствуешь игру, хорошо играешь, то и партнерам легче с тобой играть.

В Мытищах уже получилось неплохо. Классный розыгрыш большинства, передача на Юдина которая обернулась голом.

Да, после первой игры взаимопонимание уже появилось, начали друг друга чувствовать, притерлись друг к другу. Время еще есть, к сезону подойдем уже в хороших кондициях.

В «Ак Барсе» тебя поставили в связку к лучшим хоккеистам прошлой второй половины сезона, Семенову и Кошелеву. Оценил игровой интеллект Семенова?

Да. Есть такое.

Вернемся к твоему успеху прошлого сезона. Андрей Мартемьянов, говорят, умеет работать с хоккеистами. Не его ли это влияние?

У нас же сначала тоже не все хорошо получалось. Потом мы с ним поговорили, состоялся у нас один разговор между собой. Он сказал: просто успокойся, играй, и у тебя все придет через работу. Дальше так и получилось – играл все лучше и лучше.

Попадало от него, если играли слишком «утю-тю»?

Он больше к команде обращается. На личности редко переходит. Пару раз у нас было такое. Например, в Тольятти в начале сезона, когда мы крупно проиграли, вот тогда выхватили от него. А так в целом всегда все по делу было. И больше не было таких ситуаций, когда «утю-тю».

Когда Хохлачев попал в скандальную историю с забегом на крышу машины, какая была реакция? Насколько это типичные истории для «Амура»?

Я думаю, что нетипично. Что произошло, то произошло. Думаю, это где-то даже сплотило нас в определенный момент. Даже на пользу сыграло. Конечно, не очень хорошая ситуация, что шумиха поднялась, что это вышло в поле СМИ, раздули это. Со всеми в каждой команде случаются какие-то истории. Просто где-то это не попадает в инфополе, успевают заминать эту тему. Но тут случилось как случилось, нельзя осуждать ребят, что они такие плохие, а мы все такие хорошие.

Фото: ak-bars.ru

«За "Локомотив" была добрая зависть, но "Металлург" их тактически переиграл»

После твоего прошлогоднего обмена «Локомотив» дошел до финала Кубка Гагарина. Не обидно, что так вышло?

Не могу сказать, что обидно. У нас такая жизнь, что ты не застрахован, ты же не можешь всю жизнь в одном клубе просидеть. Хорошо, конечно, но бывают разные ситуации. У меня сложилась такая ситуация. Не скажу, что обидно. Наоборот, где-то переживал за ребят в финале. Такой шанс не каждый год представляется. Может где-то зависть была, но она была добрая – рад был за ребят. Что они достигли такого.

Что, по-твоему, изменилось в «Локомотиве» за год? Почему такой рывок в качестве?

Честно говоря, не так плотно следил, пока в Хабаровске играл. Но там всегда была система. Просто до этого чуть-чуть не хватало, например, когда с ЦСКА едва не прошли, 4-3 в серии сыграли. В прошлом сезоне получилось пройти, вдохновились победой над ЦСКА и дальше пошли.

А что случилось в финале, как думаешь? Как будто «Локомотиву» просто не хватило на весь плей-офф и в финале доигрывали выгоревшие угольки.

Реализации не хватило, думаю. И в целом «Металлург» их переигрывал тактически.

Ты считаешь себя все-таки больше воспитанником казахстанской школы, чем новосибирской?

Думаю да. В «Казахмысе», всю школу прошел там. В выпускной год только вернулся в Россию.

А не было вариантов связать свою карьеру с Казахстаном? Наверняка, оттуда поступали предложения о гражданстве, заиграть за их сборную?

Там как получилось. Контракт в Астане закончился и наверху все начало меняться. Не было никаких предложений, и мы решили, что надо возвращаться. Поехали в Ярославль, а дальше уже не было смысла что-то обсуждать.

#ХК Ак барс
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