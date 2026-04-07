Егор Горячев рассказал студентам КГМУ о преимуществах службы в беспилотных войсках

Финалист программы «Батырлар. Герои Татарстана», капитан Егор Горячев провел встречу со студентами КГМУ, где рассказал о преимуществах службы в войсках беспилотных систем.

Во встрече также принял участие действующий капитан войск беспилотных систем, который рассказал о своем опыте работы на передовой, однако больше всего ребят заинтересовала возможность заменить срочную службу на годовой контракт.

«Срочный договор заключается ровно на один год – без автопродления. Для молодых людей это хорошая альтернатива срочной службе. А разведывательные дроны работают на удалении 15–20 километров от линии фронта. Это безопасная зона», – рассказал Горячев студентам.

Напомним, что программа «Батырлар. Герои Татарстана» – кадровая программа, которая позволит участникам СВО занять места в органах власти и государственных компаниях. Егор Горячев, будучи одним из ее участников, прошел стажировку в Госкомитете РТ по тарифам и получил опыт взаимодействия с системой госуправления. Сейчас он является офицером казанского пункта отбора на службу по контракту и продолжает активную работу с будущими военнослужащими.