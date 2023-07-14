Егор Дружинин: «Герман живет в каждом из нас»

– Егор, 17 июля на ТНТ выходит сериал «Бэби-тур». По сюжету женщины впервые узнают о существовании «бэби-туров», в которых родившиеся дети получают иностранное гражданство. Вы играете персонажа по имени Герман. Опишите его. Есть ли у вас с ним какие-то общие черты?

– К сожалению, Герман живет в каждом из нас. И хотя мы с ним две большие противоположности (даже волосы: у него есть, а у меня – нет и не будет), но пол у нас один – мужской. В связи с этим есть вещи, которые, вероятно, в той или иной степени присущи нам обоим: некоторая самоуверенность, умственная неповоротливость, завышенная самооценка, мерцающее чувство юмора и т. д. Ориентируясь на эти черты и на подсмотренные мною модели поведения мужчин в обществе женщин, которые им понравились, я и сформировал своего героя. Мой Герман не слишком романтичный, не слишком далекий, не слишком амбициозный, не слишком смелый и не слишком остроумный человек, которому кажется, что всеми вышеперечисленными качествами он обладает в полном объеме. Он плохой муж и, наверное, средний отец. Единственное его достоинство – он в полной мере обеспечивает свою семью, хотя, наверное, уже не получает ни малейшего удовольствия от работы. Но главное, что делает его поступки вполне понятными для меня, он – одинок. Правда, решает он проблему одиночества совсем некрасиво. И хотя местами он бывает трогателен и слаб, его это никак не оправдывает. Может, кто-то мельком увидит моего Германа в сериале, ужаснется схожести с собой и сделает все возможное, чтобы измениться? Аллилуйя! Меняться никогда не поздно!

– Вы в первый раз работали с режиссером Федором Стуковым? Какие впечатления у вас остались от съемочного процесса?

– С Федей мы в таком формате действительно работали впервые. Но раньше вместе выходили на одну сцену, одновременно окончили театральный институт – он в Москве, а я в Питере. Мне кажется, в творческом смысле мы формировались параллельно и очень схожим образом. Так что на площадке нам было легко и весело. Тем более я знаю Федю как беззлобного хулигана. И в роли режиссера вижу в нем все того же хитреца, замышляющего с каждой новой картиной какую-то новую шалость (улыбается).

– Сложились ли с кем-то из коллег дружеские отношения? Если да, то с кем?

– Сложились с Федей, 37 лет тому назад. Мы дружим с четырнадцати лет.

– Случались ли на съемках какие-то смешные, забавные ситуации?

– У меня был лишь один съемочный день. Да и в кадре моего героя совсем немного. Наверное, самым смешным и нелепым было то, как я играл, потому что половину сцены в ресторане со мною вырезали к чертовой матери (улыбается).

– Какая атмосфера царила на съемочной площадке?

– Скажу честно, атмосфера в большей степени подходила для съемок какого-то ужастика, а не комедии. Шел дождь. Мы снимали в железнодорожном депо, в котором было мрачно, гулко и сыро. Федя был снаружи вагона у монитора, а я внутри. Команды мы получали по рации. Мне было немного одиноко. Но потом как-то все расшалились и, несмотря на то что вагон оставался на месте, мы «поехали».

– По сюжету сериала четыре подруги планируют родить за границей, чтобы впоследствии иметь возможность получить гражданство и переехать туда жить. Вы сами долго жили в Америке, приходилось ли вам встречать людей, которые прибегли именно к такому способу, или, может, вы слышали о них?

– Мы с женой слышали много разных историй, но сами мы уехали из Америки ровно тогда, когда собрались родить. Мы поняли, что хотим, чтобы наш ребенок рос в окружении бабушек и дедушек, пока они живы. А страну он сможет выбрать себе сам, когда станет взрослым.

– Какие приемы вы используете для развития своих персонажей?

– Главное, на мой взгляд, чтобы персонаж был живым. А для этого в нем должны жить желания. Реализация этих желаний и устранение препятствий на пути к реализации желаний и есть – действие. И если персонаж действует, а не только реагирует и органично существует в кадре, то он – живее всех живых.

– На ваш взгляд, успех – это везение или работа над собой?

– Успех не может быть случайным, даже если он приходит в результате удачного стечения обстоятельств или везения. Ведь удача тоже неслучайна. Она подготовлена кропотливой работой и сопутствует лишь трудолюбивым.

– Поделитесь ближайшими творческими планами.

– Сейчас я снимаюсь еще в четырех сериалах. Один из них – «Красный 5». Пишу две пьесы для музыкального театра – «Бременские музыканты» и «Ревизор», пишу четыре авторских заявки на сериалы и в качестве хореографа репетирую спектакль театра «Современник» «САШАШИШИН», готовлюсь к работе над картиной с рабочим названием «Гений» и над балетом-дефиле под названием «Русский рэгтайм». Не совсем понимаю, как все успеть. Но придется шевелиться. Удача не слишком жалует ленивых.

Фотографии предоставлены телеканалом ТНТ