«Его знают даже некрещеные»: в музее Казанской епархии рассказали о Николае Угоднике

В Музее Казанской епархии прочитали лекцию о жизни и подвигах святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских. В народе его называют Чудотворцем и Угодником.

Во время леции поговорили об истории святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, который также является чудотворцем. Это мероприятие стало частью благотворительной акции «Путь добра — от святителя Николая к святителю Спиридону».

Фото: © Пресс-служба Казанской епархии

О жизни святых рассказал руководитель Миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин.

«Многие современные люди, формально знакомые с православным христианством, не понимают или неверно понимают вероучение о почитании святых. Именно поэтому важно объяснить им или напомнить, как наша Церковь понимает этот вопрос. Святителя Николая знают даже некрещеные и неверующие люди, он известен во всем мире, как скорый помощник и заступник, который всегда отзывается на наши просьбы и молитвы. Святитель Спиридон был современником святого Николая, и также входит в число самых почитаемых народом святых. Я был очень рад рассказать слушателям об этих великих подвижниках, об их жизни и подвигах», – рассказал отец Александр.

Акция «Путь добра» проходит в этом году во второй раз. Это совместный проект службы помощи нуждающимся Казанской епархии «Милосердие - Казань» и епархиального Миссионерского отдела. Организаторы надеются, что их совместная работа пойдет на пользу в развитии церковной благотворительности и социального служения, а также в популяризацию общественно значимых проектов.

Старт акции был дан 19 декабря и продлится она до 25 числа. В эти дни организаторы приглашают жителей и гостей Казани посетить церковные центры помощи населению и социальные учреждения, своим трудом поддержать волонтеров. Со списком адресов можно ознакомиться по ссылке.