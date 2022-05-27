«Сабиров был первым, кто выступил против неподготовленной работы по переводу экономики»

В Казани появилась мемориальная доска в честь первого Премьер-министра Татарстана Мухаммата Сабирова. Памятный знак установили на фасаде дома № 53 по улице Чехова, где со своей семьей жил этот государственный и общественный деятель. На торжественное мероприятие приехали дети, внуки и правнуки Мухаммата Галлямовича.

В Казани появилась мемориальная доска в честь первого Премьер-министра Татарстана Мухаммата Сабирова

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«По-особому подходил к решению многих важных задач развития республики»

В открытии мемориальной доски принял участие Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, который отметил, что в республике сложилась хорошая традиция – чтить память видных деятелей. «Сила нашего региона – в народе, в той благодарной памяти о людях, внесших значительный вклад в развитие Татарстана. Мы будем долго помнить этого замечательного человека, и памятная доска пусть о нем напоминает», – заявил он.

Руководитель парламента подчеркнул, что Мухаммат Сабиров во всех отраслях был профессионалом. «К нему уважительно относились на федеральном уровне, к его профессионализму, твердости. Он был очень жесткий и требовательный. При нем удалось подписать межправительственное соглашение, договоры, – заметил он. – Мухаммат Галлямович как-то по-особому подходил к решению многих важных задач развития республики. Веря ему, вся наша команда сплоченно работала, и Татарстану удалось сохранить все то, что мы имеем сегодня. Сохранили многовекторную, наукоемкую экономику республики».

Мухаметшин упомянул, что Сабиров в 1981–1984 годы был начальником производственного объединения «Татнефтестрой» в Альметьевске. «Практически всю строительно-монтажную работу юго-востока республики проводили под его руководством. Ему также было поручено руководитель строительством газопровода Уренгой – Помары – Ужгород. И он профессионально справился с этой задачей. После этого перешел работать в Казань. Работал с первым Президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым, который его высоко ценил и до сих пор тепло вспоминает», – рассказал он.

Фарид Мухаметшин: «К нему уважительно относились на федеральном уровне, к его профессионализму, твердости. Он был очень жесткий и требовательный» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Кроме того, по словам, Председателя Госсовета, благодаря Сабирову в Татарстане было принято решение о мягком вхождении в рыночную экономику, суть которой заключалась в подготовке производства, сохранении объемов строительства, добычи нефти и газа. «Тогда в Москве было провозглашено, что с завтрашнего дня экономика будет работать на рыночных условиях. Сабиров был первым, кто категорически выступил против такой неподготовленной работы по переводу экономики. Но эта программа в республике была успешно выполнена», – уточнил он.

«Говорят: “Не сотвори себе кумира”. А у нас в семье есть кумир – наш дедушка»

Первый вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин рассказал, что Мухаммат Галлямович – выдающийся государственный деятель России – был волевым, принципиальным и требовательным человеком. «Иногда был даже резок в суждениях. И до конца отстаивал свою позицию. Думаю, что память о нем в сердцах многих людей найдет свой отклик. Мы будем его помнить, учиться у него, поскольку то, что он сделал, – это фундамент дальнейшей работы и развития республики», – отметил он.

«Наверное, простых лет управления государством не бывает, но те годы – это своего рода революция, когда один привычный экономический уклад жизни кардинально меняется на другой. И надо было сделать так, чтобы все прошло спокойно, и люди это нормально воспринимали. Думаю, что нагрузка в тот момент была очень серьезная, задачи сложные. Сейчас, когда прошли годы, кажется, что мы победили, но было непросто», – добавил первый заместитель Премьер-министра РТ.

Гузэль Волкова: «Папа и сейчас для нас является примером, потому что люди с такой работоспособностью, преданностью работе встречаются очень редко» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Дочь Мухаммата Сабирова Гузэль Волкова поблагодарила жителей дома, на котором установлена памятная плита, за их единогласное решение о необходимости обратиться в Правительство Татарстана с просьбой установить мемориальную доску.

«Папа и сейчас для нас является примером, потому что люди с такой работоспособностью, преданностью работе встречаются очень редко. Мы знали, что это человек, которого мы не можем подвести, к которому мы всегда можем обратиться. Он был очень хорошим семьянином. Его чувства к нашей маме являются для нас примером. На мероприятие приехали все внуки и правнуки Мухаммата Галлямовича, даже из других городов, потому что для них это тоже личность – пример», – подчеркнула она.

По словам Волковой, ее отца до сих пор вспоминают с любовью и благодарностью. «Его все вспоминают как трудоголика, как человека, который работал на республику. Он всегда был за правду. И мы так же воспитываем своих детей. Мы, конечно, гордимся своим отцом. Он писал книгу, увлекался рыбалкой. Он все время чем-то занимался. И для него это было важно, а ему было уже 85 лет. Но он не мог просто лежать на диване, читать газету или смотреть телевизор», – заметила она.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Старшая внучка Мухаммата Сабирова Наталья Волкова тоже охарактеризовала его как очень работоспособного и целеустремленного человека. «Для нас он был непререкаемым авторитетом во всем. Когда я подросла, начала выбирать профессию, обязательно советовалась с ним, потому что он был очень мудрым человеком. Он много знал, рассказывал интересные вещи. Для нас, внуков и правнуков, – он ориентир. Говорят: “Не сотвори себе кумира”. А у нас в семье есть кумир – это наш дедушка», – резюмировала она.

Автор мемориальной доски – создатель памятных плит Лихачеву и Авзаловой

Автором мемориальной доски Мухаммату Сабирову стал скульптор, выпускник Казанского художественного училища, член Союза художников России Фаниль Валиуллин.

Он является создателем таких произведений, как памятник Воину-связисту, рельеф «Казанский Кремль» в Президентском дворце, бюсты основоположников онкологической службы Татарстана Ульяновой, Ратнера, Сигала и Мухамедьяровой, скульптурная композиция «Доверие», мемориальная доска Лихачеву, модель символа Чемпионата мира по футболу, мемориальная доска Альфие Авзаловой, скульптура Державина и других.

Автором мемориальной доски Мухаммату Сабирову стал скульптор, выпускник Казанского художественного училища, член Союза художников России Фаниль Валиуллин Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Мухаммат Галлямович Сабиров родился 29 марта 1932 года в деревне Ново-Курмашево Кушнаренковского района Башкирской АССР. В 1955 году окончил учебу в Уфимском нефтяном институте, в 1983-м — в Академии народного хозяйства СССР.

С 1984 по 1989-й занимал должность зампреда Совета министров ТАССР, а с 1989 по 1995 год был Премьер-министром Татарстана. В марте 2015 года скончался после тяжелой и продолжительной болезни. Похоронен на Арском кладбище в Казани.