«Его уровень мастерства не вызывает сомнения»: Слуцкий – о просмотре защитника из Ирака

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал нахождение на просмотре в расположении казанского клуба иракского защитника Али Казима. По словам специалиста, просмотр связан только с его уровнем функциональных кондиций и медицинских показаний после длинной травмы.

«Это футболист, который с подтвержденным качеством, но после длительной травмы. Игроки такого уровня не ездят на просмотр. Просмотр связан только с его уровнем функциональных кондиций и медицинских показаний после длинной травмы. Его уровень мастерства не вызывает сомнения, нам остается понять только, насколько быстро он сможет набрать форму и уже от этого будем принимать решения», – цитирует Слуцкого пресс-служба клуба.

Кроме того, наставник казанцев рассказал о подписании контракта с голкипером Александром Беленовым.

«Это очень опытный голкипер. Не знаю, наверно на протяжении десяти сезонов постоянно является основным вратарем во всех командах, где был. Наверно он не в оптимальных кондициях, потому что в конце прошлого сезона он получил травму голеностопа и пропустил несколько месяцев. Но когда он наберет кондиции, мы прекрасно понимаем, что у нас есть два опытных квалифицированных вратаря, которые смогут конкурировать друг с другом», – подчеркнул Слуцкий.

Напомним, следующая игра «Рубина» состоится 24 июля в Красноярске против местного «Енисея».