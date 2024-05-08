«Его спасло, что пуля попала в часы»: депутат Госдумы РФ о своих дедах-фронтовиках

Депутат Государственной Думы России Илья Вольфсон принял участие в онлайн-флешмобе «Мой Герой — моя семья», приуроченном ко Дню Победы. Он рассказал «Татар-информу» о своих дедах Исааке Вольфсоне и Степане Зайцеве, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Деда по материнской линии звали Степан Зайцев. Он родом из Дубъязского района ТАССР — сейчас это Высокогорский район республики. Родился в деревне Потаниха. В 1940 году окончил высшую школу летчиков в Чкалове (Оренбург) и сражался с фашистскими оккупантами в небе.

Фото из личного архива Ильи Вольфсона

«Он совершил 200 военных вылетов, участвовал в 47 боях. О его ратных подвигах лучше всего говорит перечень наград, которых он удостоен. В 1942 и 1943 годах награжден орденом Красной Звезды, в 1945-м — орденом Красного Знамени, в 1943-м — орденом Отечественной войны II степени, в 1944-м — медалью „За оборону Кавказа“. Награжден также медалями „За военные заслуги“ и „За отвагу“», — рассказал собеседник агентства.

Дед по отцовской линии Исаак Вольфсон был в свое время одним из ведущих нефтехимиков Советского Союза, входил в тройку лучших специалистов. Он ушёл на фронт добровольцем.

Фото из личного архива Ильи Вольфсона

«Он воевал под Москвой. Поначалу его взяли стрелком в лыжный истребительный батальон. Ему было трудно – южный человек, родился и вырос в Херсонской губернии, где снег и лыжи довольно большая редкость. Как-то их бросили в прорыв, он был ранен, чуть не погиб. Его спасло, что пуля попала в часы, которые находились у него в кармане. Из целого батальона в живых тогда осталось только трое. В госпитале, когда подняли его дело и присмотрелись к документам, то обнаружилось, что по образованию он дипломированный нефтехимик. Ему нашлась другая, более подходящая военная специальность. Его перевели в танковые войска, дед заведовал складом ГСМ (горюче-смазочных материалов)», — добавил депутат Госдумы.

В составе Красной армии Исаак Вольфсон дошел до Берлина. И здесь же в День Победы, 9 мая 1945 года, он женился на медсестре Вере — на бабушке Ильи Вольфсона. «С тех пор День Победы в нашей семье — двойной великий праздник», — резюмировал Илья Вольфсон.